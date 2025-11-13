Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Talavera - Unionistas: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Primera Federación

Te contamos los detalles de un encuentro muy importante para ambos equipos, que luchan por huir de la zona de peligro

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:51

Comenta

Este fin de semana llega la 12ª jornada en el Grupo 1 de Primera Federación y lo hace con un partido entre el Talavera CF y Unionistas, muy importante por la posición que ambos equipos ocupan en la clasificación.

Será también un partido especial por varios motivos: más de 300 aficionados salmantinos estarán en la localidad manchega y el director general del Talavera es Miguel Ángel Sandoval, expresidente de Unionistas.

Horario del Talavera - Unionistas

El partido entre el Talavera y Unionistas se disputa este domingo 16 de noviembre a las 18:30 horas. Corresponde a la 12ª jornada del Grupo 1 de Primera Federación.

Dónde ver el Talavera - Unionistas

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del enfrentamiento entre el Talavera y Unionistas. Además, podrá seguirse por televisión en las plataformas Football Club y La Liga+.

Dónde se juega el Talavera - Unionistas

El estadio El Prado será el escenario del encuentro entre el Talavera y Unionistas. No se le ha dado nada mal al equipo salmantino, que lleva un empate (1-1 en la temporada 2021/22) y una victoria (0-1 en la 2022/23) en sus anteriores visitas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero
  2. 2 La Guardia Civil recupera en diferentes pueblos de Salamanca dos coches robados
  3. 3 Batanezón, un toro para la leyenda del Campo Charro
  4. 4 Así era la Salamanca de los 90 vista a través de las fotos de un turista alemán
  5. 5 Las novedades y fechas del programa navideño de Salamanca de este año
  6. 6 La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos»
  7. 7 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 12 de noviembre?
  8. 8 La AEMET activa el aviso naranja en la sierra de Salamanca por fuertes lluvias este jueves
  9. 9 La Junta lleva a la Fiscalía la destrucción del castillo de la Torre Mocha en Pelabravo
  10. 10 El coso de La Glorieta luce en The New York Times gracias a Morante de la Puebla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Talavera - Unionistas: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Primera Federación

Talavera - Unionistas: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Primera Federación