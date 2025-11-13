Talavera - Unionistas: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Primera Federación Te contamos los detalles de un encuentro muy importante para ambos equipos, que luchan por huir de la zona de peligro

Este fin de semana llega la 12ª jornada en el Grupo 1 de Primera Federación y lo hace con un partido entre el Talavera CF y Unionistas, muy importante por la posición que ambos equipos ocupan en la clasificación.

Será también un partido especial por varios motivos: más de 300 aficionados salmantinos estarán en la localidad manchega y el director general del Talavera es Miguel Ángel Sandoval, expresidente de Unionistas.

Horario del Talavera - Unionistas

El partido entre el Talavera y Unionistas se disputa este domingo 16 de noviembre a las 18:30 horas. Corresponde a la 12ª jornada del Grupo 1 de Primera Federación.

Dónde ver el Talavera - Unionistas

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del enfrentamiento entre el Talavera y Unionistas. Además, podrá seguirse por televisión en las plataformas Football Club y La Liga+.

Dónde se juega el Talavera - Unionistas

El estadio El Prado será el escenario del encuentro entre el Talavera y Unionistas. No se le ha dado nada mal al equipo salmantino, que lleva un empate (1-1 en la temporada 2021/22) y una victoria (0-1 en la 2022/23) en sus anteriores visitas.