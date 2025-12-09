«Sigo teniendo bronca. No me di cuenta, me olvidé... fue una reacción tonta»

Iván Ramajo Salamanca Martes, 9 de diciembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

Unionistas dio por cerrado el decimoquinto capítulo de la temporada, el más extraño de los jugados hasta la fecha por el hecho de haberse jugado en lunes, con una sesión de entrenamiento —que anticipó el descanso previsto para este miércoles—, en la que Gastón Valle, nombre propio del encuentro por hacer el gol del empate y ser expulsado, reiteró sus disculpas a sus compañeros por la roja vista en la recta final del duelo que acabó en empate (2-2) ante la SD Ponferradina: «No me di cuenta que tenía la amarilla, me olvidé de la tarjeta...», expresó el panzer uruguayo, quien se sentía algo más reconfortado por las palabras que le dedicó su entrenador, Mario Simón, al término del partido, asegurando que quería «ayudar» al equipo: «Era una consigna que nos había dado, nos insistió en que tuviéramos en cuenta que ellos armaban contras fáciles a través de los saques rápidos del portero. Eso es lo que fui a hacer sin darme cuenta a lo que me arriesgaba», analiza todavía con la sensación de bronca intensa latente: «Estoy todavía digiriéndolo porque fue una reacción tonta, algo que podía controlar. Pero hay que seguir hacia adelante. Lo que más bronca me da es no poder seguir ayudando al equipo», asegura el delantero, que ya es máximo goleador del equipo con tres tantos.

Que pudieron ser cinco de haber acertado en las dos acciones claras que tuvo delante en este mismo choque: «El cabezazo que me para el portero viene de un centro de Álvaro parecido al del gol de Talavera, quise asegurar tanto que me salió centrado; la que me sacan en la línea fue porque no rematé claro, dio en un defensa y perdió fuerza y así pudieron sacarme el gol en la línea»