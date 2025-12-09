Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Piñan consuela a Gastón tras ver la roja este pasado lunes. OBES

«Sigo teniendo bronca. No me di cuenta, me olvidé... fue una reacción tonta»

El máximo goleador de Unionistas reitera sus disculpas un día después de su expulsión a sus compañeros: «Lo que más me molesta es no poder ayudar al equipo en Ferrol».

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Martes, 9 de diciembre 2025, 19:51

Comenta

Unionistas dio por cerrado el decimoquinto capítulo de la temporada, el más extraño de los jugados hasta la fecha por el hecho de haberse jugado en lunes, con una sesión de entrenamiento —que anticipó el descanso previsto para este miércoles—, en la que Gastón Valle, nombre propio del encuentro por hacer el gol del empate y ser expulsado, reiteró sus disculpas a sus compañeros por la roja vista en la recta final del duelo que acabó en empate (2-2) ante la SD Ponferradina: «No me di cuenta que tenía la amarilla, me olvidé de la tarjeta...», expresó el panzer uruguayo, quien se sentía algo más reconfortado por las palabras que le dedicó su entrenador, Mario Simón, al término del partido, asegurando que quería «ayudar» al equipo: «Era una consigna que nos había dado, nos insistió en que tuviéramos en cuenta que ellos armaban contras fáciles a través de los saques rápidos del portero. Eso es lo que fui a hacer sin darme cuenta a lo que me arriesgaba», analiza todavía con la sensación de bronca intensa latente: «Estoy todavía digiriéndolo porque fue una reacción tonta, algo que podía controlar. Pero hay que seguir hacia adelante. Lo que más bronca me da es no poder seguir ayudando al equipo», asegura el delantero, que ya es máximo goleador del equipo con tres tantos.

Que pudieron ser cinco de haber acertado en las dos acciones claras que tuvo delante en este mismo choque: «El cabezazo que me para el portero viene de un centro de Álvaro parecido al del gol de Talavera, quise asegurar tanto que me salió centrado; la que me sacan en la línea fue porque no rematé claro, dio en un defensa y perdió fuerza y así pudieron sacarme el gol en la línea»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los 21 municipios de la provincia en los que no vive ni un solo inmigrante
  2. 2 El pueblo salmantino en el que todos sus vecinos quisieron emigrar: «No tenían para comer»
  3. 3 San Carlos se abarrota para despedir a Silvestre Sánchez Sierra
  4. 4 Un jabalí sorprende a los salmantinos en los alrededores del Puente Romano
  5. 5 El gesto de la Ponferradina que todo Unionistas aplaude
  6. 6 Primer club que pide perdón público por los incidentes en el fútbol base salmantino
  7. 7 Mala semana para ponerse enfermo: arranca la huelga de médicos con las urgencias en ascenso
  8. 8 Presentación del Puerto Seco de Salamanca: un impulso estratégico para la provincia
  9. 9 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este martes 9 de diciembre
  10. 10

    La cuarta parte de la población de Garrido ha nacido en el extranjero

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca «Sigo teniendo bronca. No me di cuenta, me olvidé... fue una reacción tonta»

«Sigo teniendo bronca. No me di cuenta, me olvidé... fue una reacción tonta»