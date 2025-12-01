«Me reafirmo: no estoy a favor del VAR. No me gustan las trampas»

Aarón Piñan, con su dorsal 23 a la espalda, anotando el tanto que después anularía el FVS en O Couto.

Aarón Piñán (León, 28 años) es un tipo cristalino. Cuando está bien, se le nota; cuando no lo está, también. Nunca engaña a nadie. Ni lo pretende: en los entrenamientos detesta las triquiñuelas por salir en la foto de redes sociales como ganador de un juego. Por eso su versión de la polémica arbitral, especialmente del tanto que se le anuló tras revisar las imágenes en el FVS, tiene el valor de lo concluyente.

Como hizo el árbitro, vuelva al gol anulado en O Couto. En medio del lío, del enfado generalizado, ¿qué pasó?

—Lo primero es que me sorprende. Me sorprende porque no tengo percepción de que el balón me toque en el brazo. Soy una persona muy sincera, me lo dicen mis compañeros cada día cuando tratan de colar trampas en los juegos de entrenamiento. Aparte de mi punto de vista personal, hay otro detalle que te dice que no hubo tal mano: si ves a los jugadores del Ourense, ninguno pide ni reclama nada… Todo el ruido viene de fuera del terreno de juego. Es el cuarto árbitro el que llama al colegiado para que vea cómo llega el gol. Y con esa base deciden que la toco con la mano. Tomada la decisión, hay otro detalle llamativo, y es que al pedirle explicaciones al cuarto árbitro me dice que no se ve claro; que intuyen que la toco y, con eso, deciden. ¿Cómo se puede tomar una decisión por intuición? Al final te tienes que morder la lengua porque son intocables.

Se la muerde ahí, pero no en redes sociales, donde hacía mucho que no tomaba la palabra.

—No me gustan las redes, pero es verdad que son un escaparate para dar que hablar o para que se te escuche. Creí que era importante, como lo es charlar de este tema en una entrevista y demás. Quería decir lo que sentía en caliente porque es algo que te influye ya no solo como jugador, como protagonista de la acción, sino como club. Es una decisión que en mayo puede tener incidencia a niveles deportivos y económicos; es así, y hay que decirlo.

El club lo ha entendido así y le ha remitido sus dudas al Comité Técnico de Árbitros mediante una carta. ¿Qué le parece?

—Yo solo sé que ni Olmedo, que es el otro jugador que levantó la voz, ni yo preguntamos al club. Al final estás caliente y te expresas públicamente; eso sí, con respeto, sin faltar a nadie. Luego, el club es libre de hacer lo que considere oportuno como institución. No soy yo quien tiene que decir lo que es correcto. La idea será la misma: la de darle visibilidad, que era lo que queríamos, además de saber que la afición se ha posicionado.

Hablaba de influencia. ¿Cuánto les influyó en el momento, en el paso de los minutos y en ese final tan loco en el que les salió cruz?

—Todos sabemos cómo funciona el fútbol. Si el 0-1 sube al marcador como debía y como pasó en Talavera, por ejemplo, hubiera sido otro partido. Pasas de tener en la mente una gestión de partido a otra; creo que te metes en un bucle de negatividad, porque, además, luego ves que ellos se adelantan con un gol en el que sí hay mano clara pero que no se advierte para la revisión. El fútbol es de emociones y gestionar un partido así es difícil. Por eso vimos un partido de siete goles.

Con todo lo que habla, ¿la sensación de atraco es la definitiva?

—De que algo que era tuyo no lo tienes, obviamente. Hace poco decía que no estaba a favor del VAR. Y me reafirmo. No me gusta. Siento que el fútbol pierde su esencia. Y si todavía fuera el de Primera y Segunda División, vale. Pero en este se está demostrando que cada jornada se ven muchas repeticiones e imágenes que no son claras, en las que la perspectiva no ayuda. Y así no se puede tomar una decisión. No quiero generar nada contra el árbitro, porque todos fallamos. Lo hacen los médicos, los mecánicos, nosotros mismos… Sí critico el hecho de que te obliguen a decidir por una intuición. Eso sí.

Hablaba de espiral negativa, pero ¿qué es eso para un tipo como usted con todo lo que ha pasado últimamente?

—Vaya. Al final no dejo de venir de una lesión muy larga y, justo cuando retomo el paso en pretemporada, cuando me empiezo a encontrar bien, llega ese golpe desafortunado y me toca volver a pasar por quirófano. Es duro. Por eso el hecho de estar compitiendo ahora, de volver a jugar, de que el míster tenga confianza en ti es un privilegio. Lo digo de verdad: me da igual perder o ganar porque estoy disfrutando de jugar al fútbol.

¿Qué fondo tiene que tocar un jugador para que diga una cosa así?

—Es lo que te digo: tengo gen competitivo, es mi trabajo, pero valoro hasta un mal partido o un mal entreno porque hubo una época en la que no los tenía. Mira cómo será, que tengo grabado que en Talavera volví a jugar 80 minutos, que era algo que no podía hacer desde hace algo más de año y medio; el último así había sido en La Rosaleda con el Intercity. Es mucho tiempo para pensar, y una pena que tengan que pasar estas cosas para valorarlo.

Es una realidad que el equipo y usted han ido creciendo de la mano. ¿Cuánto mérito se atribuye?

—Sí que les había dicho a los compañeros que era el talismán, que desde mi primera convocatoria no habíamos vuelto a perder. Más allá de la anécdota, la realidad es que supimos levantarnos de esos malos momentos; dar un paso al frente no es fácil. Ahora esto que ha pasado es una piedra que nos vamos a quitar.

En lunes.

—En lunes, sí. Nunca había jugado en lunes. Es extraño, se nos va a hacer muy largo, porque cuando pierdes lo que piensas es en jugar ya y desterrar ese otro partido. Nos vamos a enfrentar, además, a un rival con idénticas sensaciones, que es un club enorme con un equipazo.

¿Club enorme? Nunca se lo había escuchado a un culturalista decir algo así de la Ponferradina.

—Bueno, al final, el fútbol no lo vivo como forofo. Vamos, es que no veo fútbol, no me gusta. Digo que soy del Atleti porque mi padre lo es. Tengo respeto hacia las formas y, desde luego, lo que rechazo son los extremos.