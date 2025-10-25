Ramiro, baja en una lista a la que vuelven Roldán, Iván Moreno y Pachón Mario Simón ha convocado a 20 futbolistas para el partido contra el Lugo de este domingo

Unionistas ha anunciado la convocatoria para el duelo de este domingo contra el Lugo, que está compuesta por 20 futbolistas, con cuatro ausencias y varias novedades resto a la de Tenerife, en la que estuvieron solamente 18 jugadores.

Varias bajas ya se sabían: Steffan Witmer, que continúa con su proceso de recuperación tras la operación de rodilla, Álvaro Santiago, por la rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda, y Gabri Palmero, que sigue al margen de la actividad del equipo hasta que se conozca la resolución definitiva de la FIFA respecto al caso con su pasaporte con la selección de Malasia.

El viernes, Mario Simón anunció en la rueda de prensa previa que seguramente Ramiro Mayor no estaría en el partido contra el Lugo y este sábado se ha conocido el parte médico del central aragonés: sufre un esguince de grado I-II en el ligamento lateral izquierdo del tobillo izquierdo tras haberse lesionado en el entrenamiento del jueves. Su regreso al equipo «dependerá de la evolución de su lesión».

Las novedades en la convocatoria son Luis Roldán, Iván Moreno y Pachón, que no viajaron a Tenerife por decisión técnica.

Así, los veinte futbolistas de Unionistas para el duelo en el Reina Sofía son: Unai Marino, Marco Coronas, Olmedo, Gorjón, Farru, Prada, Jan Encuentra, Juanje, Jota, Roldán, Juanma, Iván Moreno, Pachón, De la Nava, Álvaro Gómez, Gastón Valles, Hugo de Bustos, Pere Marco, Aarón Piñán y Abde.