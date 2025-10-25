Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ramiro, junto a Carlos de la Nava en un entrenamiento. LAYA

Ramiro, baja en una lista a la que vuelven Roldán, Iván Moreno y Pachón

Mario Simón ha convocado a 20 futbolistas para el partido contra el Lugo de este domingo

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:29

Comenta

Unionistas ha anunciado la convocatoria para el duelo de este domingo contra el Lugo, que está compuesta por 20 futbolistas, con cuatro ausencias y varias novedades resto a la de Tenerife, en la que estuvieron solamente 18 jugadores.

Varias bajas ya se sabían: Steffan Witmer, que continúa con su proceso de recuperación tras la operación de rodilla, Álvaro Santiago, por la rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda, y Gabri Palmero, que sigue al margen de la actividad del equipo hasta que se conozca la resolución definitiva de la FIFA respecto al caso con su pasaporte con la selección de Malasia.

El viernes, Mario Simón anunció en la rueda de prensa previa que seguramente Ramiro Mayor no estaría en el partido contra el Lugo y este sábado se ha conocido el parte médico del central aragonés: sufre un esguince de grado I-II en el ligamento lateral izquierdo del tobillo izquierdo tras haberse lesionado en el entrenamiento del jueves. Su regreso al equipo «dependerá de la evolución de su lesión».

Las novedades en la convocatoria son Luis Roldán, Iván Moreno y Pachón, que no viajaron a Tenerife por decisión técnica.

Así, los veinte futbolistas de Unionistas para el duelo en el Reina Sofía son: Unai Marino, Marco Coronas, Olmedo, Gorjón, Farru, Prada, Jan Encuentra, Juanje, Jota, Roldán, Juanma, Iván Moreno, Pachón, De la Nava, Álvaro Gómez, Gastón Valles, Hugo de Bustos, Pere Marco, Aarón Piñán y Abde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incidente sanitario moviliza a una UVI móvil y a la Policía hasta la biblioteca de Gabriel y Galán
  2. 2 Iker Casillas, víctima de un robo de película en su propia casa: una trampa hizo caer a los ladrones
  3. 3 El comercio favorito de la gente en pleno corazón de la ciudad: «¿Vendrá mañana alguien?»
  4. 4 El pueblo más bonito de España para viajar en octubre está en Castilla y León, según National Geographic
  5. 5 Las intensas precipitaciones marcan el inicio del sábado en Salamanca y movilizan a los Bomberos
  6. 6 En libertad los otros dos detenidos, madre e hijo, en la macrooperación antidroga con dos armas y cocaína intervenidas
  7. 7 Jorge Rey advierte de un cambio radical para la próxima semana: «Por los santos, la nieve...»
  8. 8 La Facultad de Veterinaria generará más aparcamiento en Huerta Otea
  9. 9 Limitados los movimientos de compraventa de bovino por la dermatosis
  10. 10 Absuelto por sufrir un brote psicótico el hombre que acuchilló a un padre y su hija en un garaje en la Chinchibarra

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ramiro, baja en una lista a la que vuelven Roldán, Iván Moreno y Pachón

Ramiro, baja en una lista a la que vuelven Roldán, Iván Moreno y Pachón