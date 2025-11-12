Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del encuentro de este miércoles entre el Zamora y el Ourense CF. OURENSE CF

Así queda la clasificación del Grupo 1 de Primera Federación tras el aplazado entre el Zamora y el Ourense CF

Unionistas continúa en zona de descenso igualado con su próximo rival, el Talavera, mientras que los zamoranos suben varios puestos

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:35

Comenta

La undécima jornada del Grupo 1 de Primera Federación terminó este miércoles tras la disputa del partido entre el Zamora y el Ourense CF, que se había retrasado unos días debido a que el conjunto entrenado por Dani Llácer tenía que disputar la final de la Copa Federación, que terminó conquistando tras deshacerse con contundencia (3-0) del Orihuela. El 0-0 en el Ruta de la Plata hizo que no cambiara la situación para Unionistas, que continúa en zona de descenso.

El equipo de Mario Simón, con sus 12 puntos, está igualado con el Talavera, su próximo rival, lo que da una idea de la importancia del choque que se jugará este domingo. Por su parte, y aunque el Zamora seguramente contaba con hacerse con la victoria ante su público, el punto ante el Ourense CF le hace sumar 13 y ascender varias plazas, puesto que ha adelantado al Guadalajara y al Bilbao Athletic, aunque ambos tienen la misma puntuación. Por su parte, el Ourense CF sigue colista, aunque ha recortado su desventaja con el Arenteiro, el Cacereño y el Osasuna Promesas.

Por arriba, el Tenerife es el líder del Grupo 1 con 22 puntos, 1 más que el Celta Fortuna y con 2 de ventaja respecto al Avilés y al Racing Ferrol. El Castilla cierra la zona de playoff.

Los resultados de la jornada 11

Celta Fortuna 4-3 Talavera

Arenteiro 0-2 Racing de Ferrol

Unionistas 1-1 Pontevedra

Tenerife 0-1 Bilbao Athletic

Arenas de Getxo 1-0 Osasuna Promesas

Mérida 3-0 R. Madrid Castilla

Cacereño 0-4 Real Avilés

Barakaldo 0-0 Ponferradina

Guadalajara 1-1 Lugo

Zamora 0-0 Ourense CF

