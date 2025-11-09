Punto de mucho mérito de los juveniles de Unionistas frente a las perlas del Atlético de Madrid (1-1) Los blanquinegros se quedan a las puertas de sumar los 3 puntos tras un gran ejercicio de fe en el estadio Reina Sofía. Óscar Lorenzo, de penalti, adelantó a los de Raúl Fuentes en el minuto 54, pero Bazaga evitó el triunfo blanquinegro a 5 minutos del final

El Juvenil A de Unionistas rozó dar una campanada mayor frente a las perlas del Atlético de Madrid, en la temporada de su debut en la máxima categoría del fútbol de cantera. Tan solo un gol de Bazaga a fatal de 5 minutos para el minuto 90 evitó el triunfo blanquinegro, que hubiera sido un gran premio tras el ejercicio de fe que llevaron a cabo los salmantinos.

Raúl Fuentes no se guardó una carta frente al primero de los grandes de la División de Honor que pasaba por Salamanca. Las palabras de la previa se convirtieron en hechos frente al Atlético de Madrid: «Tenemos que hacer una gran defensa de área; tener personalidad y carácter». Y, exactamente, eso fue lo que exhibió su equipo durante los 90 minutos de partido. También mostró orden.

Con esas cuatro herramientas, el conjunto blanquinegro le plantó cara a los juveniles colchoneros, que tuvieron mucho la posesión, pero sin hacer especial daño. Unionistas cortó hilos como un descosido. De hecho, aunque corrió mucho detrás del balón y por momentos se le vio exhausto por el enorme ejercicio de fe que suponía, las ocasiones más claras del primer acto fueron propiedad del conjunto de Raúl Fuentes. No se fue por delante en el marcador porque Olarieta firmó una doble parada sensacional.

Después de sacar un gol con una mano derecha autoritaria, se revolvió de manera felina para firmar la intervención del partido. La tribuna y el Fondo Oeste se llevaron las manos a la cabeza, asombrados por la actuación del meta rojiblanco, cuando lo verdaderamente asombroso era que el juvenil blanquinegro hubiera sabido guardar también esa gasolina para el arreón final, sabiendo que su oportunidad llegaría.

La corneta la hizo sonar Mansilla con un centro desde la banda derecha que se fue envenenando hasta toparse con el larguero. Esos cinco minutos, entre el 38 y el 43, valieron pasar por caja. «¡Se puede, Unionistas; se puede!», le gritaron al equipo camino del vestuario.

De este Atlético de Madrid invicto en la Youth League solo destacaron las apariciones de Fitzgerald entre líneas en el primer acto. El trato del balón de este jugador es hipnótico, y sus irrupciones en el área, punzantes. Todas y cada una de las ocasiones del Atlético de Madrid llevaron su firma: si no fue con el remate final, fue dando el pase definitivo.

La entrada de Grant y Gerard Fragoso le subió una marcha y media más al partido. El arreón de la reanudación a cualquiera lo habría dejado con el molde, pero la convicción de Unionistas superó esa barrera. Y cuando no, ahí estaba Nacho García para repeler en última instancia. Tragó saliva el equipo para revolverse contra los elementos y, en su primera aparición en el área, encontró premio: un penalti por unas manos tontas. Aunque el guardameta colchonero adivinó el lado del lanzamiento de Óscar Lorenzo, no pudo hacer nada para detenerlo.

Movió ipso facto el banquillo el Atlético, dando entrada a Parejo, Trujillano y Tamargo. Tuvo que picar mucha piedra el conjunto rojiblanco para conseguir doblegar la fe inquebrantable del conjunto blanquinegro, al que el cansancio le birló el triunfo a falta de cinco minutos para el final, tras una deliciosa acción de Fitgerald que Óscar Bazaga mandó al fondo de la red para poner las tablas definitivas, que supieron a poco, pero que son un verdadero punto de inflexión.

