Paco, la sombra de Unionistas en cada viaje Este socio de Zamora, residente en Madrid, supera el centenar de desplazamientos para ver al conjunto del Reina Sofía cuando juega fuera de casa. No conduce y cuadra trenes, buses, barcos y, por primera vez, el avión para estar en Tenerife. No fallará este sábado en Bilbao

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:10 Comenta Compartir

La mancha en el inmenso estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, con sus 22.824 butacas, no permitía distinguir con claridad desde el campo a cada uno de los 322 aficionados de Unionistas que firmaron un desplazamiento histórico —por todo—.Pero allí estaba Paco, tras haber vencido a su primer viaje en avión a los 65 años.

Trató de escabullirse mirando barcos y ferris, pero la intemerata de horas a bordo lo hacía inasumible. Lo único claro que había hasta cerrar los billetes de ida y vuelta —el de regreso luego lo perdió y tuvo que sacar otro— era que sí o sí habría viaje 104 siguiendo al conjunto blanquinegro desde que Razvan metió el penalti al Yugo de Socuéllamos en Las Pistas, que lo cambiaría todo.

Obligatoriamente para el club, pero especialmente para él, porque, siendo socio de Unionistas, es residente en Madrid y natural de Zamora. Un quilombo que no es nada comparado con la ingeniería de horas, buses, trenes e incluso barcos que ha tenido que hacer para estar en los 129 partidos a domicilio de Unionistas —todos menos 25, y 12 de ellos fueron obligados por las restricciones de público por la covid— entre Liga y Copa del Rey desde ese inolvidable verano de 2018, ya que no conduce.

«El ascenso lo cambió todo. Viviendo en Madrid, estar en los desplazamientos de Regional o Tercera se me hacía más difícil, pero una vez en Segunda B la situación empezó a ser distinta», asegura Paco, «el de Zamora», como él mismo se apellida en cada Asamblea blanquinegra. Un ferroviario en la reserva (tuvo este oficio desde 1985 hasta 2022), al que su pasión por el fútbol de Salamanca le llegó primero a través de su padre, que, aunque residente en Zamora, era natural de Ledrada; luego, por la prensa y, finalmente, por los reportajes de Estudio Estadio una vez alcanzada la cima de la Primera División en la gloriosa década de los 70.

Primero fue la Unión y luego, desde 2013, gracias a Manolo —«que es la persona con la que más me he abrazado en la vida por los goles»—, Unionistas. Para finalmente ser Peter, quien prendiera esa mecha de viajar —que es religión para la afición del Reina Sofía: «Sobre todo para Dani Mena, lo suyo son palabras mayores, aunque lo mío también esté bien», acota—, al recogerlo en Zamora con su coche y aterrizar en Barakaldo, Pontevedra o donde sea.

A Paco le es más fácil recordar los partidos en los que no ha estado que en los que sí: «De anécdotas voy cargado y de fotos, más; hago de todos los viajes y algún día me explota el móvil», ríe. «Los que me he perdido siempre han sido por motivos de fuerza mayor: a Canarias en la primera época por el avión, y ya he dicho que no voy a volver a hacerlo; en Valdebebas, que me dolió especialmente al vivir en Madrid, porque el plazo para retirar entradas era hasta el miércoles y…», se muerde la lengua al recordarlo, «en Sestao no estuve la temporada pasada porque fue a puerta cerrada, en Vigo un año tampoco porque tenía un bautizo imperdible, al igual que fallaré a final de temporada por un sobrino, al que ya le tengo advertido el 'esfuerzo' que hago, y en Getxo porque tenía una celebración de mis cuñados favoritos».

Y lo dice en serio, porque no es la primera ni la única vez que, en pleno festejo y de traje, se ha marchado del evento rumbo a ver a Unionistas a domicilio. Ya lo hizo de esa guisa desde Tres Cantos a Fuenlabrada, en el partido de las famosas obras del Fernando Torres, en el que no se permitió entrar a la afición al campo.

«No me sobra el dinero; solo tengo este vicio», trata de excusarse antes de apuntar que ha tenido que pagar trayectos más largos de los debidos para poder cuadrar combinaciones y bien ver a Unionistas o bien estar en Madrid en fecha y hora para trabajar. «Lo de los domingos siempre ha sido complicado. Antes, con la UDS, y ahora, con Unionistas, me toca volver a casa primero en un bus a las 23:00 o en el tren que venía de Lisboa y hacía parada en Medina. Allí llegaba a la 1:00 y tenía que esperar cuatro horas hasta que el tren con dirección a Madrid salía. Con los partidos de los sábados, la opción era un bus Algeciras-La Coruña que me dejaba en Zamora a las 2:00 y que me forzaba a pagar el trayecto hasta Verín sí o sí».

A Andorra fue y volvió en el día, coincidiendo con la plantilla en el AVE de regreso. A La Línea repitió tras suspenderse el partido a los 19 minutos por un diluvio. Y para Bilbao, este sábado, en el quinto desplazamiento de la presente temporada, ya tiene hecho el planning: sale de Madrid a las 7:30 y llega a las 12:00 al Botxo. Allí cogerá un cercanías hasta Lezama —donde juega Unionistas a partir de las 16:00 horas— y, para la vuelta tendrá que hacerlo en un bus que sale a las 20:30 con dirección a la capital.

23 DE ABRIL DE 1978, SU PRIMER PARTIDO EN VIVO DE LA UDS

Aunque de la UDS desde la cuna por tradición oral, no fue hasta el 23 de abril de 1978 (0-3, frente al Athletic) cuando Paco vio por primera vez a la UDS en vivo. «Quedé prendado por la magia del Helmántico», asegura. Desde entonces siempre vio junto a su padre 4 o 5 partidos en el estadio desde Zamora «rogándole a los conductores del autobús de Matías del Río que, por favor, nos hiciera parada en el Helmántico». Esa costumbre la mantuvo hasta el año 87 que pasó in albis tras tener que mudarse al País Vasco por trabajo. Sin embargo, partir de los 90 pudo retomar la costumbre al ser trasladado a Madrid y ya en la campaña 2005/06, tras el descenso a Segunda B se hizo socio pese a la distancia. El «yo no abandono a la UDS en Segunda B» de Fondo Joven le tocó el corazón tras leer un reportaje en LA GACETA. Como también lo hizo que su primer carné de abonado de la UDS se lo diera Enrique Miguel.