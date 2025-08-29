Oriol Riera: «No tengo ninguna duda: el único objetivo es la permanencia» El entrenador de Unionistas ve a su equipo «preparado para competir» en la primera jornada de liga

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 29 de agosto 2025, 12:58

Oriol Riera ha ofrecido este viernes la rueda de prensa previa al debut liguero contra Osasuna Promesas, en la que ha dado dos mensajes importantes: que su equipo llega preparado y que el único objetivo debe ser conseguir la salvación.

«El equipo llega preparado, con la incertidumbre de qué rival nos vamos a encontrar. Siempre intento centrarme en mí, pero sí es cierto que les hemos podido dar pocas herramientas a los chicos para afrontar el partido. El equipo debe ir preparado para lo que se pueda encontrar y superar las dificultades», ha dicho el entrenador catalán.

Afirmó que «tiene claro» el once para este sábado, aunque no dio ninguna pista.

También ha querido dejar claro Riera el objetivo de Unionistas esta temporada: «No tengo ninguna duda, la permanencia. Quien piense mucho más se equivoca y en ese barco no me encontrará. Sólo tenemos que pensar que en mayo la alegría sea máxima y, si puede no ser en la última jornada, mejor. Podemos vender lo que se quiera, pero a mí no me gusta vender sueños, voy a la realidad pura y dura: el equipo está muy lejos de lo que quiero que sea».

Se ha referido a la inclusión de Hugo de Bustos como jugador del primer equipo: «Se lo ha ganado a pulso, yo no regalo nada. Se lo ha ganado con creces en la pretemporada, incluso por delante de jugadores de la primera plantilla. Ha tenido una gran predisposición y una mejora muy importante y ahora depende de él mantenerse».