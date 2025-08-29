Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Riera, durante la rueda de prensa de este viernes. LAYA

Oriol Riera: «No tengo ninguna duda: el único objetivo es la permanencia»

El entrenador de Unionistas ve a su equipo «preparado para competir» en la primera jornada de liga

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:58

Oriol Riera ha ofrecido este viernes la rueda de prensa previa al debut liguero contra Osasuna Promesas, en la que ha dado dos mensajes importantes: que su equipo llega preparado y que el único objetivo debe ser conseguir la salvación.

«El equipo llega preparado, con la incertidumbre de qué rival nos vamos a encontrar. Siempre intento centrarme en mí, pero sí es cierto que les hemos podido dar pocas herramientas a los chicos para afrontar el partido. El equipo debe ir preparado para lo que se pueda encontrar y superar las dificultades», ha dicho el entrenador catalán.

Afirmó que «tiene claro» el once para este sábado, aunque no dio ninguna pista.

También ha querido dejar claro Riera el objetivo de Unionistas esta temporada: «No tengo ninguna duda, la permanencia. Quien piense mucho más se equivoca y en ese barco no me encontrará. Sólo tenemos que pensar que en mayo la alegría sea máxima y, si puede no ser en la última jornada, mejor. Podemos vender lo que se quiera, pero a mí no me gusta vender sueños, voy a la realidad pura y dura: el equipo está muy lejos de lo que quiero que sea».

Se ha referido a la inclusión de Hugo de Bustos como jugador del primer equipo: «Se lo ha ganado a pulso, yo no regalo nada. Se lo ha ganado con creces en la pretemporada, incluso por delante de jugadores de la primera plantilla. Ha tenido una gran predisposición y una mejora muy importante y ahora depende de él mantenerse».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
  2. 2 Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión
  3. 3 El polémico exjuez Presencia, un interno más de la prisión de Topas por sus masivas denuncias falsas
  4. 4 Jorge Rey desvela el fenómeno que viviremos en otoño y que no se ha visto en años: «Serán o muy largas o muy mortales»
  5. 5 Morille denuncia una agresión a una pareja «por parte de grupos fascistas de ultraderecha»
  6. 6 Muere Marcelino Cordero, exconcejal de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial
  7. 7 «Si tuviera 30 años menos...»: acusan a un mecánico de acosar y manosear a una clienta en su taller de Garrido
  8. 8 Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas
  9. 9 Investigan a un conductor por falsificar las matrículas de su BMW en Cepeda para burlar controles
  10. 10 La feria presentará una nueva y espectacular atracción: 50 metros de altura y solo apta para los más valientes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Oriol Riera: «No tengo ninguna duda: el único objetivo es la permanencia»

Oriol Riera: «No tengo ninguna duda: el único objetivo es la permanencia»