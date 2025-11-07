«Ahora noto a la afición más enganchada y conectada con el equipo»

El jugador de Unionistas Juanje conduce el balón en el último partido de Liga en casa contra el Lugo.

Jaime García Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:25

Las últimas semanas en Unionistas no solo se han traducido en un crecimiento colectivo, también individual. Es el caso de Juanje, quién se ha ido sacudiendo los primeros compases de duda para terminar siendo dueño y señor de la parcela defensiva en el medular del conjunto salmantino. El centrocampista granadino, a la par que el equipo, ha ido de menos a más y buena parte de la culpa recae en Mario Simón, quién «nos ha transmitido muchísima confianza». Pese a la racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, Juanje mantiene el perfil bajo: «Ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos». Aunque, si algo destaca en el club el jugador de 25 años es la afición: «Peor que empezamos no se puede y la afición siempre ha estado de nuestra parte».

En Lezama cumplieron la décima jornada del campeonato. ¿Qué sensaciones le deja un camino tan corto, pero a la vez tan intenso?

—Pues no puedo estar más encantado de poder estar en Unionistas. Después de un duro comienzo, que fue difícil para la afición, y no fue fácil para nosotros, pues noto a la afición más enganchada y conectada con el equipo. Nunca han dejado de animarnos, pero en este momento veo al equipo y a la afición en la misma línea.

Fue titular indiscutible con Oriol Riera, y también lo está siendo con Mario Simón.

—A nivel personal muy contento porque con los dos místeres he tenido la confianza y han contado conmigo. Siempre intento ayudar al equipo lo máximo posible y todo lo que ayude que sea para sumar. La verdad que lo de Oriol fue una pena, todo entrenador lo único que quiere es ganar, pero en el fútbol mandan los resultados. Y, bueno, en una situación que no era sencilla, llegó Mario y a un equipo tan joven como el que éramos, nos trasmitió muchísima confianza. Ahora tenemos que ir con la idea de Mario a muerte.

Sufrió un pequeño bache con dos penaltis cometidos de forma consecutiva (Arenas y Celta B), y después hemos visto al mejor Juanje.

—Pues no te lo vas a creer, pero llevo no sé cuántos años jugando y nunca había provocado un penalti, y en dos semanas hice dos. Respeto las dos decisiones, pero en el Celta B creo que fue un contacto leve. La verdad no le di muchas vueltas, también porque el míster ni le dio bombo. Con otros técnicos igual habría salido del once o del equipo, pero con Mario ocurrió al revés, le restó importancia y con la confianza poco a poco se va mejorando. Al final, es fútbol, no me había ocurrido nunca en estos años y justo en dos semanas me ocurre. A intentar mejorar para que no vuelva a ocurrir y seguir ayudando al equipo.

Y sobre la mejoría, coincide conmigo que el equipo defensivamente tiene una cara bien distinta.

—En esta Liga lo más importante es ser sólidos en defensa, porque luego creo que en ataque vas a generar algo seguro. En un equipo joven puede haber algún despiste, pero hemos aprendido que esta categoría no te perdona. A raíz de jugar más sólidos, estamos más concentrados y el equipo sabe lo que tiene que hacer y sabe siempre el plan de partido.

Y en dicho cambio, ¿cuánto se ha notado la mano de Mario Simón?

—Él llego con esa confianza de la que te hablo. Nos dijo que estuviésemos tranquilos, como si la liga empezase desde que él llegó, y eso nos quitó los nervios que teníamos. Aunque, dejando de lado esa confianza, sinceramente no creo que haya sido algo en concreto, con Oriol el equipo venía trabajando bien, pero la falta de concentración nos penalizó mucho.

Y, ahora, con esta racha que viven, ¿cuál es el techo de este equipo?

—Un equipo tan joven como el que somos y con tanta ambición, pues ningún techo. Eso sí, paso a paso. Ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Esa es la realidad. Somos los mismos. Queremos seguir trabajando, seguir sumando, con el apoyo de nuestra afición y ojalá que sea un año muy bonito. En esta categoría, si seguimos así, vamos a seguir subiendo escalones y cada vez vamos a ver un equipo más serio y con las cosas más claras.

Pongamos el foco en lo que viene. Primero Pontevedra, pero después se miden con Talavera, Madrid Castilla y Ourense.

—Es un mes importante porque ya estamos llegando a la recta final antes de ir a Navidad. Es un mes importante porque llegamos con buena dinámica, pero sabemos que ningún partido es fácil, el mismo Pontevedra viene de ganar 4-1 y sabemos que este sábado va a ser un partido muy difícil, por eso necesitamos la afición. Primero nos sentamos en el Pontevedra y luego ya cuando pase este sábado, hablamos.

Terminando, como uno de los llegados en el último mercado, ya conoce lo que es la afición de Unionistas, dentro y fuera de casa.

—Cuando me salió la oportunidad de venir aquí, era lo que más me llamaba la atención, pero no me imaginaba que fuese tan fuerte. Sobre todo, en los momentos más malos no nos han abandonado y es cuando más nos han animado. Y luego, un desplazamiento como Tenerife, llegas al aeropuerto, los escuchas y te ponen la pieza de gallina.

¿Cómo es desde dentro?

—Una gozada, el fútbol así es mucho mejor. Juegas dentro y lo notas mucho, parece que no, pero es increíble. Peor que empezamos no se puede y la afición siempre ha estado con nosotros. Eso es lo que más agradezco y ojalá poder hacer un año bonito porque se lo merecen.