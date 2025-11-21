Mario Simón: «Siempre he creído en ellos, por eso vine» «Todo el mundo se siente importante en este equipo y eso es fundamental», ha asegurado el técnico de Unionistas en la rueda de prensa posterior al choque

Jaime García Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:57

Bastantes minutos después de haber terminado el partido, tras la celebración, Mario Simón también expresaba sus sensaciones: «La verdad es que es para estar orgulloso de los jugadores, como ha reflejado la afición. El día a día con ellos es muy fácil y lo estoy disfrutando mucho. Se acerca mucho a lo que queremos porque están trabajando fenomenal y desarrollan el plan de partido cada semana a la perfección. El equipo cree en lo que estamos haciendo y hoy ha salido muy bien. Valorábamos si repetir alineación por el cansancio, y todos han estado muy bien; los que han entrado después también han subido el nivel. Es una virtud que tiene el equipo: el compromiso. Todo el mundo se siente importante, ya que pueden jugar once, y luego cinco entran, y eso es fundamental».

El técnico manchego valoraba también que la afición coreara su nombre: «Es un orgullo y te emocionas. Llevo aquí poco tiempo, y todo está saliendo muy bien; la afición está orgullosa de todos nosotros. Porque corean mi nombre, pero es trabajo de todo el cuerpo técnico y de la plantilla».

Al ser preguntado por el secreto del éxito, respondía: «El trabajo, la humildad y el compromiso. Siempre he dicho que creía en ellos, por eso vine a Unionistas, y ahora estamos viendo su nivel».