Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mario Simón, antes del partido. LAYA

Mario Simón: «Siempre he creído en ellos, por eso vine»

«Todo el mundo se siente importante en este equipo y eso es fundamental», ha asegurado el técnico de Unionistas en la rueda de prensa posterior al choque

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:57

Comenta

Bastantes minutos después de haber terminado el partido, tras la celebración, Mario Simón también expresaba sus sensaciones: «La verdad es que es para estar orgulloso de los jugadores, como ha reflejado la afición. El día a día con ellos es muy fácil y lo estoy disfrutando mucho. Se acerca mucho a lo que queremos porque están trabajando fenomenal y desarrollan el plan de partido cada semana a la perfección. El equipo cree en lo que estamos haciendo y hoy ha salido muy bien. Valorábamos si repetir alineación por el cansancio, y todos han estado muy bien; los que han entrado después también han subido el nivel. Es una virtud que tiene el equipo: el compromiso. Todo el mundo se siente importante, ya que pueden jugar once, y luego cinco entran, y eso es fundamental».

El técnico manchego valoraba también que la afición coreara su nombre: «Es un orgullo y te emocionas. Llevo aquí poco tiempo, y todo está saliendo muy bien; la afición está orgullosa de todos nosotros. Porque corean mi nombre, pero es trabajo de todo el cuerpo técnico y de la plantilla».

Al ser preguntado por el secreto del éxito, respondía: «El trabajo, la humildad y el compromiso. Siempre he dicho que creía en ellos, por eso vine a Unionistas, y ahora estamos viendo su nivel».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Violento asalto en Pizarrales: siguen a una septuagenaria desde el súper hasta su casa y la arrastran varios metros hasta arrancarle las cadenas que llevaba al cuello
  2. 2 Tres heridos tras ser atropellados por un coche en La Alberca
  3. 3 Multa ejemplar por una pintada en Salesas
  4. 4 Día ajetreado en las carreteras de Salamanca con ocho heridos en seis accidentes en menos de quince horas
  5. 5 Las comunidades de vecinos, en jaque por la calefacción: «Como esto se prolongue, estamos aviados»
  6. 6 La Junta estudia la compra de los dos colegios de la antigua Caja Duero
  7. 7 El lugar oculto en la provincia para disfrutar de uno de los parajes más bonitos del río Tormes
  8. 8 Osos, magia y estalactitas: la Navidad avanza en Salamanca
  9. 9 La nieve obliga a usar cadenas en 16 tramos de carreteras de Castilla y León
  10. 10 Lo más barato, el tostón

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Mario Simón: «Siempre he creído en ellos, por eso vine»

Mario Simón: «Siempre he creído en ellos, por eso vine»