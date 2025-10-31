Mario Simón ya tiene un once ideal En los tres últimos partidos nueve futbolistas han sido fijos. Olmedo y Prada se perdieron uno por 'obligación'. En ambos casos, Jan Encuentra fue su sustituto

Los aficionados de Unionistas ya pueden recitar de carrerilla el once titular de su equipo, como se hacía en tiempos en los que había otro fútbol muy distinto al actual. Será casualidad, o no, pero en los tres últimos encuentros -justo en los que el equipo del Reina Sofía ha mejorado en juego y sobre todo resultados- el equipo que ha saltado de inicio al terreno de juego ha sido prácticamente el mismo, algo no muy fácil de ver.

Si se pudiera hablar de un once ideal de Mario Simón en las victorias contra el Mérida y el Tenerife y el empate de la pasada jornada contra el Lugo, este sería el formado por Unai Marino en la portería, Víctor Olmedo, Gorjón, Farru y Prada en defensa, con Juanje por delante, Jota y Carlos de la Nava ocupando diferentes alturas dependiendo del momento, y arriba, Álvaro Gómez y Abde en las bandas y Pere Marco como delantero centro. Con alguna variación en el dibujo durante los noventa minutos, pero esos serían los once futbolistas preferidos por el técnico manchego.

De hecho, nueve de ellos -todos menos los laterales- han sido titulares en los tres encuentros. Olmedo y Prada se han perdido un partido cada uno y en ambos casos su sustituto en el once fue Jan Encuentra. Olmedo no pudo jugar contra el Mérida por sanción después de haber visto la tarjeta roja en la jornada anterior, y Prada el pasado domingo frente al Lugo, al sentir molestias durante el calentamiento cuando había estado entre los elegidos para salir de inicio.

Mañana Unionistas juega contra el Bilbao Athletic y habrá que ver si Mario Simón mantiene la apuesta que tan buen resultado le ha dado, o introduce alguna modificación para intentar tener a más jugadores enchufados, ya que ha habido otros que desde el banquillo también han aportado.