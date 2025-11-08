Mario Simón lo tiene claro: «Si el gol en vez de llegar en el 88, llega en el 80, remontamos» El técnico de Unionistas muestra un sabor de boca agridulce tras el empate frente al Pontevedra

Mario Simón en su área técnica durante el choque de este sábado frente al Pontevedra.

Iván Ramajo Salananca Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Mario Simón mostró un sabor de boca agridulce por el empate firmado por su equipo, el tercero seguido, frente al Pontevedra. El preparador manchego aseguró que la primera parte fue «la más floja» de este ciclo de 5 choques puntuando, pero que en el segundo acto sus jugadores tuvieron «personalidad» y «valentía»: «Si el gol en vez de llegar en el 88 y es en el 80, remontamos»

CHARLA CON LA PLANTILLA

Les he dicho que los partidos en esta categoría son tremendamente igualado, que en la primera parte el cambio del sistema de juego nos penalizó. No estuvimos cómodos a nivel defensivo y soy el máximo responsable; esos 20 minutos son totalmente mi responsabilidad, en la segunda parte hemos estado más ordenados, estuvimos mejor. El gol llegó con poco tiempo para reacción, hay que darle valor a cada punto, aunque no era lo que queríamos, en cierto momento este partido no lo empata.

LAS PETICIONES DE FVS

La primera petición de FVS la pide Pere Marco, para mí no lo es; el segundo tengo más dudas, Juanra toca balón pero traba totalmente a Pere. En directo me pareció claro.

JUGARON LOS TRES DELANTEROS

Apostamos por Gastón por el cuerpo a cuerpo y sus condiciones. El verse de inicio nos puede aportar. Como Pachón entrando en la segunda parte. Tenemos que hacer más para materializar.

FALTA DE CENTROS AL ÁREA

Igual sí, cuando metimos a Hugo, que nos dio más amplitud por la banda izquierda, y Abde es lo que buscamos.

DEBUT EN LIGA DE MARCO CORONAS

No tenemos dudas de su rendimiento, en cualquier momento podía tener su oportunidad. Y así ha sido por la gastroenteritis que ha padecido Unai Marino.