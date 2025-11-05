Mario Simón se aúpa al 'top 5' de Unionistas en 7 partidos Entra en el selecto 'club' que formaban Astu, Hernán, Dani Mori y Ponz. Y tan solo los dos últimos suman mejores números en 630 minutos en Primera Federación. El técnico tiene 2 rachas mejores en esta categoría con el Murcia

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:59

Los números de Mario Simón en Unionistas ganan peso jornada a jornada. No solo por el hecho de verse fuera de los puestos de descenso, tras no haber salido de ellos desde el minuto uno de la Liga, ni tampoco por los récords a nivel defensivo conseguidos hasta la fecha —está a 36 minutos de superar la mejor marca del club en este sentido en cinco campañas en esta división—, sino porque el conjunto de su actuación al frente del banquillo blanquinegro yase encuentra entre los mejores de siempre en el club del Reina Sofía. En el top 5, para ser más exactos, tras la disputa de sus primeros siete encuentros de competición regular.

Tan solo Jorge González Rojo 'Astu' —quien llevó al equipo desde la Provincial a la Segunda B en un visto y no visto de cuatro temporadas—, Dani Mori, Dani Ponz y Hernán Pérez superaron los números que el manchego firma tras 630 minutos de Liga. Y tras él, los siete entrenadores restantes, que es mucho decir.

Hacía tres temporadas —y cuatro entrenadores— que un preparador no conquistaba estos números tras sus primeros siete duelos. Fue Dani Ponz, que también llegó al banquillo blanquinegro con el curso empezado y en una situación delicada, quien firmó 15 puntos de los 21 puestos en juego. Ahora, Marión Simón lleva 11, tras alcanzar su tercera mejor racha de partidos sin perder en la categoría de bronce, después de las de 10 y 5 choques que logró con el Real Murcia en el curso 2022/23.

El éxito de este Unionistas de Mario Simón no reside solo en un dibujo sólido y en la concentración sin balón; de otro modo, no se entendería que el balance de tantos a favor y en contra fuera positivo, algo que casi ningún entrenador ha conseguido en Unionistas en sus primeros siete encuentros oficiales.