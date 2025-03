Llácer tiene claro a quiénes dedica el triunfo contra el Andorra «Hemos tenido muy buenas primeras partes, no sé si la de hoy estará en el Top 2 o Top 3 de toda la temporada»

2 de marzo 2025

Dani Llácer se ha mostrado muy «contento» por la victoria de Unionistas contra el Andorra y ha analizado el partido en detalle.

Valoración del partido

«Contento. Por la victoria, sobre todo por los futbolistas que han hecho un trabajo increíble contra el que me atrevo a decir el mejor de los 40 de la categoría a nivel individual. Y todo lo que han hecho de trabajo esta semana. Se lo merecen, son un grupo excelente y la victoria es de los futbolistas. Sabíamos a qué rival nos enfrentábamos. Te somete desde el balón porque tiene futbolistas magníficos. Entendíamos que desde ese bloque medio-bajo les podíamos ajustad y que siendo agresivos y a nivel transicional y a balón parado les podíamos hacer daño. Es una victoria de equipo».

Nerviosismo con el 2-1

«Sinceramente estaba muy tranquilo dentro de la atmósfera, porque veía que estábamos ajustando todo muy bien desde la comunicación, las ayudas, estar juntos, bien organizados… Hemos conseguido no sólo aguantar, sino en el 95 apretando arriba a punto de hacer el 4-1».

La excelente primera mitad

«Creo que hemos tenido muy buenas primeras partes, no sólo como local. Recuerdo la del Lugo, Celta Fortuna, el partido entero contra el Nástic… Me ha gustado el equipo, sobre todo porque han llevado hasta el final el plan de partido. No sé si top 2 o top 3 de primeras partes porque el equipo salió increíble».

El apoyo público de sus futbolistas

«Me he sentido arropado, pero no sólo esta semana, sino durante las 34 que llevamos desde pretremporada. Es un grupo humano excepcional y unos capitanes increíbles. Además de magníficos futbolistas son personas excelentes».

¿Ganar al Amorebieta?

«El Amorebieta va a ser muy difícil. Ayer le pega un meneo al Real Unión. La competición es tan igualada que tenemos que ser conscientes de lo que somos y de los objetivos. El día a día es lo que nos va a llevar a conseguir los objetivos primarios. Va a ser un partido igual o más jodido que el de hoy, queda mucho».

Los horarios

«Ojalá saber qué horario es el mejor. Hoy se ha notado por la atmósfera que se suele vivir en el Reina, ha sido normal, la media maratón, el Carnaval, la hora de comer… No ayuda y no facilita para que la gente pueda venir a ver un partido de fútbol».