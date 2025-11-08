Jota López hace justicia: otro punto más para Unionistas (1-1) Los blanquinegros enlazan cinco choques sin perder gracias a una genialidad del centrocampista de Vera a 9 minutos del final del choque frente a un serio Pontevedra. El duro inicio de Liga, al menos futbolísticamente, queda zanjado en este partido

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:04 | Actualizado 20:13h.

Unionistas suma y sigue. Los blanquinegros firmaron su tercer empate seguido con más angustia de la que exigió el guion del partido. Una genialidad de Jota López, a nueve minutos del final del choque, equilibró la balanza que Tiago había roto en el minuto 13 a favor del Pontevedra. El 1-1, que fue justo, permite a los blanquinegros dar otro paso adelante en la tabla de clasificación, camino de dar carpetazo al duro inicio de Liga, que futbolísticamente ya está superado.

Mario Simón agitó el once más de lo que le hubiera gustado. Un proceso vírico dejó KO a Unai Marino y al récord de minutos sin encajar en Primera Federación, que los blanquinegros tenían fijado en 404 minutos y que se quedó finalmente en 382. Una contra que se endiabló con ese tropezón de Gastón Vallés, en la que De la Nava quiso frenar el pase, hizo que Unionistas se volviera a ver por detrás en el marcador 43 días después. Piñán y el propio delantero uruguayo eran los otros rostros nuevos del empate en Lezama.

Antes de que el gol cayera a plomo sobre la red de Marco Coronas, Unionistas había dicho «esta boca es mía». Los blanquinegros salieron con las ideas muy claras. La limpieza de mente que da enlazar un buen resultado detrás de otro —y así hasta cuatro— se le notó al equipo de Mario Simón desde el inicio, que quiso llevar a cabo la máxima camachista de golpear siempre primero, como declaración de intenciones. Piñán cabeceó sin fe y sin fuerza un buen centro de Álvaro Gómez desde el costado derecho, que Marqueta atrapó sin problemas. Gastón Vallés vio la primera amarilla por una falta dura en la misma línea del centro del campo.

Sin embargo, el Pontevedra aprovechó la grieta de la pérdida de Unionistas, a casi cien metros de su área, para poner en práctica sobre el Reina Sofía eso que había advertido tanto durante la semana: «Transicionan muy bien». Tiago rubricó la obra con un gran disparo a la cepa del poste derecho, al que Marco no pudo oponer resistencia.

Digirió bien Unionistas el gol en contra, enlazando diez minutos de control total sobre el partido. Pero la falta de una acción clara en el área del Pontevedra lo marcó todo. Un disparo desde tres cuartos de campo de Aarón Piñán se quedó como pobre bagaje para el fútbol elaborado por los blanquinegros.

El Pontevedra encontró luego la manera de cortocircuitar la maquinaria del conjunto de Mario Simón, que fue diluyéndose con el paso de los minutos hasta regalarle al rival una acción de gol clara en la última jugada del primer acto. Estuvo providencial Marco Coronas aquí, como Miki Bosch para el Pontevedra nada más reanudarse el juego. El central gallego dejó el grito de gol en una g gutural, seguida de un «uy», en la misma línea de gol. Ahí, exactamente, fue donde repelió un cabezazo cantado de De la Nava, precedido de un exquisito centro de Piñán.

Le dolió tanto a Unionistas la acción que regaló otra contra endiablada, la cual Abelenda mandó por encima del travesaño de Coronas. A partir de ahí, el equipo de Mario Simón sumó otra vez minutos de calidad que, ahora sí, tuvieron acciones de ataque como para haber puesto las tablas. A Álvaro Gómez se le escurrió una acción individual que tuvo todo para haber acabado en gol, pero un exceso de empeine la dejó en nada.

La rumia del empate hizo mover el banquillo y el dibujo al técnico manchego de Unionistas, que apostó por Pere Marco junto a Vallés, en detrimento de De la Nava. Los blanquinegros perdieron la claridad que habían mostrado en tres cuartos de campo y, lo peor, no lograron llevar balones a las bandas, que era por donde pasaba ahora el plan. Y el empate. Como demostró sobre la bocina con una genialidad Jota López. Lo que nació como un centro desde la banda izquierda, acabó siendo un chut, que sorprendió a todos y recompensó el esfuerzo de Unionistas. El punto fue justo.

