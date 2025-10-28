Jan encuentra madurez en Unionistas: «Nunca había jugado tan tranquilo como ahora, es una sensación nueva para para mí»
Salamanca
Martes, 28 de octubre 2025, 11:21
Jan Encuentra (Tárrega, 19 años) sigue buscando rendijas por las que sumar minutos y, cuando las halla, dando motivos para tenerlos. Tras marcar su primer gol en el fútbol sénior en Tenerife, este pasado domingo le tocó reconvertirse en lateral izquierdo en apenas diez minutos; el tiempo que pasó desde que Prada le dijo a Mario Simón que no podía hasta que Jaime Ruiz pitó el inicio del encuentro. «No había jugado nunca en esa posición, como tampoco de delantero, pero si me toca lo haría encantado; lo que quiero es jugar, ayudar», espeta con toda la naturalidad con la que asumió el encargo de frenar a Prada y Lago Júnior. Casi nada.
¿La resaca del día después qué le dice?
—Pues que fue un partido que pudimos ganar, esa es la verdad. El punto nos sabe a poco, porque ganar nos habría puesto en otra situación...
Hace un mes, este punto frente al Lugo hubiera sido «mucho».
—Es verdad lo que dices, que hace tres semanas habríamos celebrado empatar, por la dinámica, pero ahora no podemos hacerlo. Llevamos tres semanas sin perder y, cuando es así, la confianza siempre es la de conseguir lo máximo. Si tengo que quedarme con algo positivo, sería la portería a cero, que es muy obvio, pero es la realidad: si no recibes, puntúas, y eso es lo que más queremos.
Menos obvia era la posibilidad de que usted jugara como lateral izquierdo, y mire.
—Sabía que podía ser una opción, porque Prada no estaba muy bien. Yo salté a calentar sabiéndome el jugador número 12. Y, antes de que empezara, ya estaba en el once. Era una posición en la que nunca había jugado en mi carrera y creo que se me dio bien; al menos, yo me sentí cómodo. Salí tranquilo, con ganas de coger confianza en esa posición, y acabé haciendo 90 minutos correctos, que creo que era lo que me tocaba. Incluso acabé incorporándome al ataque.
¿Le ayudó el hecho de no darle demasiadas vueltas a la cabeza al tener que jugar ahí, en el lateral izquierdo?
—Totalmente. La preparación fue de diez minutos. Te decía que más o menos sabía esa posibilidad, pero la verdad era que Prada calentaba y era el titular.
¿Pero se puede estar tranquilo frente a Pastrana y Lago Júnior?
—Eso lo digo ahora, porque así lo sentí. En esos momentos solo pensaba en estar concentrado al máximo, porque la verdad era que me tocó marcar a dos pedazos de jugadores, sobre todo a Pastrana, que se iba por todos los lados, que rompía al espacio... Las primeras acciones fueron clave, porque lo hice todo muy fácil y eso me ayudó a ganar confianza.
¿A qué le da más valor: a esto que me comenta o al gol de Tenerife?
—Buf —resopla fuerte—, llevo una semana muy feliz. Primero porque no me esperaba que ese gol entrase, y menos en ese gran escenario, y ahora porque he sacado adelante 90 minutos muy difíciles.
Entiendo que por el gol ha recibido más felicitaciones, ¿no?
—Sí, sí. Los familiares y amigos me han hecho llegar su apoyo durante toda la semana pasada. Todos me han hecho sentir súper feliz, sobre todo porque lo que me hacen llegar es que me ven progresar, y eso les produce mucha alegría. Sobre todo, que ese mensaje llegue de mi familia, que tiene que seguir este proceso desde la distancia, y esto es posible gracias a ellos.
Tiene 19 años y se centra tanto en el progreso, y menos en experiencias tan emocionales como el gol. ¿Lo podemos llamar madurez?
—Bueno, se podría decir. Yo vengo de jugar en División de Honor y en esa categoría todo es muy diferente. Aquí la concentración es máxima, el nivel de exigencia es superior. Y en eso es donde más noto que he evolucionado. Sí que he pensado sobre ese cambio, porque me lo he visto: nunca había jugado tan tranquilo como ahora. Esa sensación es nueva para mí y entiendo que a eso le tengo que llamar madurez.
¿Cómo se consigue llegar ahí? Jugadores de su edad que brillan a alto nivel no ponen tanto el foco en estas cosas.
—En mi caso he intentado aprender de los veteranos. Mirando y hablando con Ramiro, con Carlos, con Álvaro. Me gusta preguntar y escuchar, hasta en los momentos duros. Todo lo que hacen me suma.
El próximo sábado se mide a chicos de su edad que se encuentran en el punto que comentábamos hace un mes, en una espiral en la que empatar es bueno.
—Es una gran cantera que no conozco; es de las pocas a las que no me he enfrentado en División de Honor. Pero tengo clara una cosa: lo mismo que se tiran sin ganar mucho tiempo, te pueden tumbar fácilmente.
Ganar les permitiría abandonar, por primera vez en toda la temporada, los puestos de descenso. ¿Presión o motivación?
—Nosotros tenemos que ir pensando en ganar, pero tampoco sobreexcitarnos. Vamos a un campo difícil. Los filiales siempre son difíciles.
Se cumple la jornada 10 de Liga en ese partido, ¿qué nota le daría a este primer tramo de la temporada?
—¿Personalmente?
Personalmente.
—Un 10. Estoy súper a gusto: la afición es increíble, la ciudad también... Si esto me lo preguntas antes del Mérida, también te lo habría dicho. El crecimiento del que hablábamos ya lo veía ahí.