El gol de Jota no fue casualidad: «Le di muchas vueltas a ver cómo podíamos hacerles daño»

El pasado sábado, a dos minutos para el final, Jota López rescató un importante punto frente al Pontevedra para que Unionistas continúe sin conocer la derrota en los últimos cinco compromisos. El tanto del mediocentro almeriense, que se hizo de rogar porque los charros habían merecido el empate mucho antes, hizo levantar de sus asientos a los espectadores, ya que lo que nació como un centro desde la banda izquierda, acabó siendo un chut y devolvió las tablas al luminoso. Cualquiera podría pensar que todo fue fruto de la casualidad, sin embargo, el jugador de 23 años sacó a relucir su magia y es que este joven no da puntada sin hilo.

«Si te soy sincero, en medio del partido estuve mucho tiempo pensando cómo podíamos hacerle daño. Le di muchas y muchas vueltas a la cabeza», inicia Jota López. En el eléctrico movimiento de balón que tiene el almeriense influye mucho las rápidas decisiones que toma con el cuero en su poder, y ante el conjunto pontevedrés lo demostró. «Después de varios minutos, pensé que sacando centros cerrados desde esa zona les estábamos generando muchas dudas, incluso que entrase algún centro de esos», reconoce. Cuando el cronómetro marcó los 88 minutos de juego, el jugador no se lo pensó dos veces: «Puse un centro cerrado, porque seguía viendo que sufrían en ese apartado, y tuve la suerte de que entró y ayudé al equipo», explica. La inteligencia con el balón en los pies se paga muy caro en esta competición, y Mario Simón ha encontrado en Jota un verdadero cerebro del gol.

En el caso del mediocentro, reconoce que uno de esos jugadores que cocina cada acción a fuego lento durante los partidos, pese a lo complicados que es tomar decisiones con las pulsaciones aceleradas y con la concentración que requiere cada choque. «Soy de esos jugadores que me gusta leer los partidos. Es decir, hacer un poco de trabajo en ese aspecto porque no es fácil desde dentro con los nervios y con la intensidad que requiere el partido, parar un poco esos pensamientos y enfocarlo en cómo podemos contrarrestar las fisuras del rival», comenta para seguir desmenuzándose: «La verdad es que en medio de los partidos me encanta siempre pensar cómo puedo ayudar al equipo y cómo el equipo puede hacerle daño al rival que tenemos enfrente».

Si Unionistas quiere dejar atrás la zona roja cuanto antes, tiene la imperiosa de hacer sentir importante a un creador de juego como Jota. «Aquí estoy encontrando esa continuidad que hace falta para sentirte cómodo, sentirte bien de piernas y estar disfrutando en el campo», cuenta después de haber partido de inicio en diez de los once partidos disputados en este inicio de Liga.

Además, sobre el terreno de juego, admite que, pese a ser un jugador «muy versátil», «en la posición que ocupo en este momento es el sitio donde me estoy encontrando más cómodo, en una posición donde siempre he jugado desde pequeño y la verdad que lo tengo bastante trabajado ahí». Ahora, los blanquinegros ponen el foco en Talavera y se desmarcan de las voces que consideran poco premio el sumar un punto en esta complicada Liga. «Sabemos que cualquier punto cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo. Por eso hay que darle valor también a los empates. En Primera RFEF, sumar siempre es bueno. Y, al equipo le viene bien que no se empiece la semana desde una derrota», zanja.