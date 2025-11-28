Duelo de imbatidos: Unai Marino vs Álvaro Ratón Los metas de Unionistas y Ourense CF suman las mejores rachas sin recibir un gol de toda la Liga. 555 minutos suma el cancerbero blanquinegro y 522 el pupilo de Dani Llácer

Jaime García Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:27 Comenta Compartir

El partido de este sábado entre el Ourense CF y Unionistas apunta a terminar sin goles, y no será porque los delanteros no lo intenten o por sus niveles de cara a puerta. El 'problema' está en las dos porterías. Se ven las caras dos de los mejores porteros de la categoría de bronce del fútbol español.

Como local, el experimentado portero Álvaro Ratón se presenta encadenando 522 minutos sin recibir un solo tanto. Mientras que, por parte de los salmantinos, Unai Marino llega con un bagaje de 555 minutos de imbatibilidad. Por lo que los deberes recaen en los atacantes en la cita liguera. Respecto a sus coeficientes, los 12 goles encajados por el Ourense se dieron con Ratón bajo los palos, y es que en trece partidos disputados ha recibido doce goles, lo que se traduce en una media de 0.92 goles por partido. Por su parte, el cancerbero de Unionistas se encuentra entre los diez mejores de la categoría, siendo el cuarto mejor del Grupo I. En doce partidos disputados-se perdió el choque contra el Pontevedra por una indisposición- ha encajado diez dianas, lo que se resume en que el meta vizcaíno tiene un coeficiente de media de 0.83 goles por partido.

A todo ello hay que sumar los números defensivos de ambos equipos en sus últimas jornadas.

El cuadro orensano fue capaz de dejar su portería a cero contra el Cacereño, Arenas de Getxo, Zamora, Guadalajara y Arenteiro, lo que ha ocasionado que el Ourense firme su propio récord en Primera Federación de porterías a cero.

Pero, Unai Marino irrumpe con fuerza, y porque bajo los palos de la portería charra encajó su último tanto el pasado 4 de octubre contra el Celta Fortuna. Desde entonces, ha puesto en el candado en su portería frente al Mérida, Tenerife, Lugo, Bilbao Athletic, Talavera y Real Madrid Castilla. En total, seis encuentros sin recibir un solo gol, aunque el equipo salmantino llega enlazando dos partidos sin encajar. Firmaron tablas contra el Pontevedra (1-1), pero fue Marco Coronas el que defendió los palos debido a que un virus dejó fuera al primer portero de Unionistas.

Los doce goles en contra del equipo dirigido por Mario Simón sitúan a los del Tormes como el tercer conjunto de la Liga (Grupo I) que menos encaja, solo superado por el líder Tenerife, que ha recibido 8, y el Lugo, que ha recogido el balón de su portería en nueve ocasiones. Por su parte, el saldo de goles recibidos por el Ourense (12), lo comparten 2 equipos más, el Osasuna B y la Ponferradina.