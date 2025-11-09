El banquillo del juvenil Atlético de Madrid la lía al final del partido en el Reina Sofía Monta una gran bronca tras el empate de su equipo frente a Unionistas

Bochornoso final de partido del banquillo juvenil del Atlético de Madrid. Tras darse por finalizado el partido con empate (1-1), los miembros de staff de Donato han elevado sus protestas al colegiado al nivel de provocaciones y amenazas dirigidas contra los integrantes del banquillo de Unionistas.

La sangre no llegó al río, pero la seguridad tuvo que intervenir para mandar a su caseta a los miembros del cuerpo técnico colchonero ante el estado de nerviosismo que presentaban. El tumulto que se formó en las inmediaciones del túnel de vestuarios fue poco edificante, tras el buen sabor de boca que dejaron los 90 minutos de juego.