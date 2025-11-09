Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El banquillo del juvenil Atlético de Madrid la lía al final del partido en el Reina Sofía

Monta una gran bronca tras el empate de su equipo frente a Unionistas

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:04

Comenta

Bochornoso final de partido del banquillo juvenil del Atlético de Madrid. Tras darse por finalizado el partido con empate (1-1), los miembros de staff de Donato han elevado sus protestas al colegiado al nivel de provocaciones y amenazas dirigidas contra los integrantes del banquillo de Unionistas.

La sangre no llegó al río, pero la seguridad tuvo que intervenir para mandar a su caseta a los miembros del cuerpo técnico colchonero ante el estado de nerviosismo que presentaban. El tumulto que se formó en las inmediaciones del túnel de vestuarios fue poco edificante, tras el buen sabor de boca que dejaron los 90 minutos de juego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina
  2. 2 Oleada de agresiones en Salamanca: cuatro personas heridas en menos de 8 horas
  3. 3 Las carnicerías avisan de la subida que se espera para la próxima semana: los más previsores ya lo están comprando
  4. 4 Fallece José Luis de Andrés Mendo, figura destacada del ámbito empresarial salmantino
  5. 5 Encuentran herida en Pelabravo a una mujer de 83 años desaparecida en la tarde de este sábado en Santa Marta
  6. 6 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 8 de noviembre
  7. 7 Viviendas modernas y eficientes en un complejo para disfrutar
  8. 8 Así quedó el escalafón taurino de 2025: de Talavante a Marco Pérez
  9. 9 Llega a la Audiencia la gran estafa con criptomonedas que hizo perder una fortuna a una familia
  10. 10 La mayor huella de Franco resiste en los edificios del Estado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El banquillo del juvenil Atlético de Madrid la lía al final del partido en el Reina Sofía

El banquillo del juvenil Atlético de Madrid la lía al final del partido en el Reina Sofía