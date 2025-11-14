Álvaro Santiago, a falta de fichajes en defensa en Unionistas: «Descartamos a Basilio porque no ha jugado nunca en España» El central madrileño, «si todo va bien», será la principal novedad de Mario Simón en la convocatoria para el encuentro de este domingo. Ramiro y Prada siguen siendo baja

Mario Simón coge algo de aire en defensa. Tras superar el último mes de competición con tan solo cuatro efectivos puros en esta demarcación —Olmedo, Gorjón, Farru y Encuentra—, de los siete que tiene en plantilla, la vuelta al trabajo de Álvaro Santiago, una vez superada su rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda, permite al staff que encabeza el manchego tener un mínimo margen de maniobra. Sobre todo porque Farru está ya al límite de una tarjeta de perderse el siguiente encuentro de Liga —él, junto con Juanje, ha sido de los primeros en estar apercibido esta temporada—.

«Si todo va bien, recuperamos en la convocatoria a Álvaro Santiago, que ya está integrado con el grupo; Ramiro y Prada siguen siendo baja, pero ganaríamos un central», afirmó con cierto tono de alivio Simón.

A la vez que Álvaro Santiago se ha vuelto a sumar a los entrenamientos de Unionistas, el club sigue rastreando el mercado de agentes libres para reforzar el lateral izquierdo, después de que la cesión de Gabri Palmero quedara anulada por la sanción impuesta por la FIFA al jugador del CD Tenerife por, supuestamente, falsear documentos de familiares para obtener la nacionalidad malaya y así poder ser internacional. «No es fácil incorporar gente porque solo se puede acceder a jugadores libres que no tuvieran contrato en una fecha determinada y que se adapten al perfil del club en el que nos encontramos. En eso estamos y, mientras tanto, trabajaremos los que estamos aquí, que son los que nos dan alegrías y los que han cambiado la dinámica».

A continuación, el preparador manchego abordó los nombres propios que no acaban de convencer al club para reforzar el lateral izquierdo. El último, Basilio Ndong. «Es uno de los nombres que se barajaron. Se han barajado muchos más. Lo descartamos porque no ha jugado nunca en España, está el tema de la Copa África —que se disputa entre el 21 de diciembre y el 18 de enero—, los papeles… Cada uno ha tenido un hándicap. Nos centramos en el partido ante el Talavera», concluyó.