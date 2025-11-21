Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El entrenador del Real Madrid Castilla, Álvaro Arbeloa, en la rueda de prensa posterior al encuentro. LAYA

Álvaro Arbeloa, tras la derrota ante Unionistas: «A nadie le gusta perder»

El entrenador del Real Madrid Castilla se ha mostrado dolido por la derrota y ha evitado hacer comentarios sobre el arbitraje: «Ha sido muy competido hasta la acción del penalti y ahí se ha acabado»

Jaime García

Salamanca

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:49

Antes de la presencia de Mario Simón en la sala de prensa del estadio Reina Sofía, Álvaro Arbeloa ha comparecido visiblemente afectado tras la derrota del Real Madrid Castilla por 3-0 ante Unionistas. «Ha sido muy competido hasta la acción del penalti y ahí se ha acabado», ha comentado el técnico blanco. «A nadie le gusta perder», ha añadido con sinceridad.

Sobre la polémica acción que ha supuesto el segundo gol local, Arbeloa ha explicado lo que le comunicó el árbitro respecto a la imposibilidad de revisar el penalti: «Que se ha ido la luz». Sin embargo, al ser preguntado sobre la labor del colegiado, ha preferido no extenderse: «No voy a hablar del arbitraje».

Unionistas llegaba al encuentro con una racha inmaculada de seis partidos consecutivos sin conocer la derrota y necesitaba aprovechar el apoyo de su afición en un duelo clave frente al filial merengue. Con 4.351 espectadores en las gradas en una fría noche de otoño en Salamanca, el equipo charro salía decidido desde el pitido inicial. Gracias a estos tres puntos, los blanquinegros suman siete partidos sin perder y se colocan momentáneamente en la sexta posición con 18 puntos, mientras que el Real Madrid Castilla deberá digerir un duro golpe que Arbeloa ha resumido con estas palabras: «Dolido por la derrota, pero hay que seguir trabajando».

