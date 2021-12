Unionistas, ¿campeón de invierno?

A falta de 5 jornadas para el final de la primera vuelta, el equipo Unionistas tiene posibilidades de alzarse con el trofeo de campeón de invierno en la Primera División RFEF. Pero hay bastantes variables a tener en cuenta si quiere conseguirlo. El equipo salmantino tiene opciones de conseguir este puesto, aunque no se descarta que otros equipos le arrebaten el honor y quede subcampeón. Y es que si nos fijamos en cómo están las cuotas en las casas de apuestas puede decirse que hay de todo. El encuentro ante el Racing de Santander acabó en empate, el resultado más habitual de los charros esta temporada. Han dejado pasar una oportunidad para subir unos peldaños más en la tabla, pero los cántabros no son equipo fácil.

Todas las opciones de Unionistas para ser campeones de invierno

Los 5 encuentros que restan no son una broma pequeña. Los salmantinos habrán de enfrentarse a los siguientes conjuntos, que navegan prácticamente todos en la parte alta de la tabla. Estos son los 5 partidos que restan para acabar la primera vuelta:

- UD Sanse el día 5 de diciembre.

- Calahorra, 12 de diciembre.

- UD Logroñés, el domingo 19 de diciembre.

- Zamora CF el dia 26.

- Rayo Majadahonda el día 23 de enero.

Todos estos escollos son para los Unionistas unos duros huesos de roer. En primer lugar, porque la Primera División RFEF no se trata de una liga fácil, y en este Grupo I la parte alta de la tabla está muy comprimida. Del líder, el Deportivo de la Coruña, al equipo de Salamanca hay una diferencia de 7 puntos. ¿Son insalvables? No, pero el principal hándicap con el que se encuentran los Unionistas es que de los 5 partidos que restan para el final de la primera vuelta, 3 son con los equipos que están justo por encima en la tabla. No lo van a tener nada sencillo, y en cualquier comparador de casas de apuestas se puede apreciar una indefinición total. Los Unionistas son un equipo fuerte, con una plantilla joven y solvente, aunque el problema más acuciante es que la lucha va a estar muy disputada.

De los 5 equipos que están encabezando esta liga, los de Salamanca han sido los que menos partidos han perdido, pero han sido muy penalizados por la gran cantidad de empates con los que han finalizado sus encuentros. Nada menos que 7 encuentros han acabado en tablas de los 12 que se han disputado hasta el momento. Una cifra que invita a la reflexión, porque es más de un 60%. Quizás a este equipo le falte algo de definición a la hora de rematar a gol, lo que penaliza tremendamente los resultados. Una verdadera lástima, ya que se trata de un equipo con una buena fuerza física y con una plantilla bastante equilibrada que pelea el balón hasta el final.

A excepción de con el Zamora CF, que a priori es un partido fácil, los restantes van a ser totalmente a cara de perro. El equipo Zamorano se encuentra actualmente en penúltima posición, con un pésimo bagaje y con pocas opción es de remontar mucho de aquí a final de la primera vuelta. No parece haberse encontrado a gusto desde que comenzó a echar a rodar el balón. Por otro lado, los salmantinos han ido haciendo una temporada regular, sin demasiados sobresaltos, lo que le ha permitido permanecer arriba. Sin embargo, ha encajado demasiados goles con respecto a sus predecesores, algo que dice mucho de cómo está trabajando en defensa.

Pero no hay nada escrito ni decidido del todo, el final de la primera vuelta está muy cerca y puede haber alguna sorpresa importante todavía. Está siendo una temporada de mucho desgaste físico y solo los mejores estarán en condiciones de afrontar el final con garantías. Los Unionistas son, al igual que los equipos que le preceden, candidatos a hacerse con este galardón. Veremos unos 5 partidos de auténtico infarto, con una dura pugna por acabar la primera vuelta en lo más alto de la tabla.

Esta Primera División RFEF en su Grupo I se está caracterizando por ofrecernos unos partidos de muy buen nivel. ¿Alguien pensó que el fútbol en esta categoría no era tan bueno como los de categorías superiores? Tanto Unionistas como los equipos que están en cabeza han dado muchos destellos de calidad, pero ahora toca afinar la puntería goleadora y tratar de sumar la máxima cantidad de puntos posibles. El ecuador de la temporada está próximo, y los equipos llegan a él con ganas. El parón tras el 9 de enero, la competición se reanuda el día 23 de ese mes, dará mucho de sí. Los seguidores del equipo salmantino tratarán de dar alas en estos partidos que restan, pero siempre quedará la duda de cómo de fuertes van a estar los 4 equipos que le preceden en la tabla clasificatoria.