Unai, el primer abonado del Salamanca en tiempos de confinamiento

La pandemia del coronavirus también escondido en medio del Estad de Alarma, por su voracidad, sus dosis de alegría. Por ejemplo, para la familia de José Alfaraz -46 años-: que desde hace unas pocas de horas es abuelo primerizo... Y con él, también para el Salamanca UDS, su club, que ha sumado su primer abonado desde que se decretara el Estado de Alarma: "Dentro de los malos momentos que estamos pasando... ¡Queremos dar la bienvenida al abonado más joven de la entidad!". "En mitad de todo esto no puedes pensar que te puedes llevar la alegría más grande de tu vida, pero, el caso, es que nos la hemos llevado: soy abuelo", apunta José Alfaraz, abonado "de siempre" al Helmántico. "Lo fui desde que nací con la Unión y ahora, afortunadamente, hemos podido volver a casa", dice. "Desde que me dieron la noticia de que iba a ser el abuelo de Unai no he tenido otra ilusión que poder estar con él, y de momento solo por videollamada, y hacerlo socio del Salamanca". Unai lo fue desde el segundo uno de vida, además: "Como el parto fue programado pregunté al club si podría cumplir ese pequeño sueño y me dijo que sí, que me tenían el carné listo... ahora ya solo deseo que este pase, y bien para todos, y lo pueda llevar mucas tardes al fútbol".