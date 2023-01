¿Una nueva vida para Alberto y Mike?

En el mundo del fútbol uno de los puestos más ingratos es el del ‘portero suplente’, cuando lo hay de manera clara. Hay entrenadores que optan por alternar a sus guardametas, otros que aprovechan la Copa para dar minutos a los menos habituales, y algunos que cambian de idea con el paso de los partidos y deciden dar oportunidades a los que hasta entonces no habían sido titulares.

Pero en ninguno de esos casos se han encontrado de momento Alberto Sánchez, guardameta del Unionistas en Primera Federación, ni Mike Cordero, del Salamanca UDS en Tercera. No han tenido la oportunidad de debutar en Liga y han tenido la mala fortuna de que sus equipos no llegaran a la Copa del Rey, además de sus entrenadores han optado por contar con sus compañeros de demarcación: Salva de la Cruz y Miguel del Río llevan pleno de minutos: 1.440 y 1.260, respectivamente. Tanto uno como otro siguen esperando una oportunidad mientras anteponen en primer lugar al colectivo por delante de su ingrata situación personal.

Alberto Sánchez, prometedor portero del Unionistas cedido por el Deportivo de La Coruña, reconoce que “a nivel personal es complicado no jugar. Todos queremos hacerlo y sentirnos importantes. Pero en los entrenamientos me estoy sintiendo muy bien, tengo muy buena relación con los compañeros y estoy contento”.

Mike Cordero lo tiene claro: “Yo trabajo duro día a día para que el míster me ponga o no, es decisión suya. Es complicado, pero mentalmente los porteros tenemos que estar preparados por si te llega el momento, ayudar lo máximo posible al equipo”. El hecho de que haya habido cambio de entrenador en el Salamanca UDS le abre una puerta para tratar de convencer a Jehu Chiapas y que le elija como titular: “No solo yo, todos empezamos de cero con el nuevo entrenador. Quiere vernos y que trabajemos en los entrenamientos para, a partir de ahí, decidir su once. Para todos los compañeros es una oportunidad”

De esa oportunidad habla también el placentino del Unionistas: “Cada uno que está en esta situación espera que le llegue el momento y yo trabajo para ello. Todos los días me esfuerzo al máximo para estar preparado, y si el míster me da la oportunidad intentaré dar lo mejor”.

Alberto Sánchez reconoce que es la primera vez que se encuentra en una situación así, pero también le ve el lado bueno: “Esto sirve para curtirse. Es mi primera experiencia en un equipo que no sea un filial y es la primera vez que estoy tanto tiempo sin jugar, pero a nivel de equipo y de grupo estoy aprendiendo mucho”.