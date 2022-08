Una jugadora para el Salamanca Femenino llegada desde el Sol Naciente

Hay aventuras que tienen que vivirse aunque sea a miles de kilómetros. Eso es lo que va hacer la japonesa Kurumi Hino y es que a sus 22 años dejará su Japón natal para enrolarse en las filas del primer equipo del Salamanca Femenino.

Antes de la pandemia del coronavirus, cuando todavía estaba cursando sus estudios universitarios de Comercio, Kurumi ya tenía intención de recalar en el fútbol europeo. No pudo ser y hace unos meses visitó Salamanca para conocer el Salamanca Femenino. La experiencia no pudo ser más satisfactoria. “Me sentí muy bien en el ambiente del equipo y me gustó la ciudad, la amabilidad de la gente y la pasión por el fútbol”, explica a través de traductor Kurumi Hino a este diario, y es que el idioma es otro de sus principales retos en Salamanca. Tras su estancia a la orilla del Tormes, la japonesa pensó ya en jugar en la capital salmantina. “Decidí que quería crecer divirtiéndome y compitiendo en el fútbol europeo”, especifica el nuevo fichaje del Salamanca Femenino.

A sus 22 años y tras acabar la carrera universitaria de Comercio en la Universidad de Nihon, en Japón, Kurumi Hino busca en Salamanca jugar al fútbol, pero también aprender el idioma. Llegará con un visado de estudiante para estudiar en una escuela de español en la capital del Tormes. Su entorno reconoce que la selección de Salamanca como destino también ha estado marcada por la gran oferta de escuelas de español bajo el paraguas del instituto Cervantes, requisito para conseguir ese visado.

Kurumi es mediapunta y viene de defender los colores de su universidad en la liga universitaria japonesa, donde ha mostrado habilidad y técnica, virtudes que quiere desplegar en el conjunto salmantino.

Las expectativas de la futbolista japonesa en Salamanca son altas. “Espero poder conseguir la mentalidad fuerte que hay en el fútbol extranjero y un buen nivel de español”, admite, aunque, primero, le están ayudando a encontrar un piso compartido para su curso en la capital del Tormes, algo que se costeará ella debido a que en estas categorías no profesionales no recibirá ninguna contraprestación económica por parte del Salamanca Femenino.

Además de Kurumi Hino, el Salamanca Femenino ya tiene otras 12 jugadoras más confirmadas a las órdenes del técnico David Rodríguez, ‘Puma’. El cuadro salmantino a lo largo de las últimas semanas ha anunciado las renovaciones de Vega, Montes, Alex, Ángela, Alba Mateos, Adriana, Lama, Luna, Sofía, Lucía Bermejo y Andrea, mientras que también ha fichado a Natalia González.

El próximo nueve agosto comenzará la pretemporada el Salamanca Femenino, periodo de preparación en el que tienen programados amistoso ante el Madrid CFF ‘C’, Parquesol, Zamora Amigos del Duero y Olímpico de León. Además, el 27 de agosto el Salamanca Femenino será el anfitrión del I Torneo Fútbol Femenino Ciudad de Salamanca donde también participarán el Madrid ‘B’, el Atlético ‘B’ y el Racing de Santander.

La temporada promete y a buen seguro que muchas miradas estarán pendientes de esa mediapunta llegada del país del Sol Naciente.