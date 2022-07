Un veterano de 16 años en la portería del Unionistas

A Fran Hernández, portero de la cantera del Unionistas, el verano se le ha hecho más corto de lo previsto. Un ring en el móvil del director de la base —Garci— le despertó del estío: “El viernes 15 empiezas la pretemporada con el primer equipo”. La sorpresa no pudo ser más mayúscula: “Cuando empecé en el club ni me lo imaginaba”, afirma.

Su historia es la de uno de esos jugadores que llegó a la cantera del club en su mismo arranque [curso 2014/15] y ahora, siete temporadas después, aterrizan en el vestuario del primer equipo con todo el trayecto complido. “Es un sueño y, sobre todo, una oportunidad. Lo primero que tengo que dar las gracias es al club y, sobre todo, a Garci por confinar en mí, por permitirme completar el ciclo completo en el club. Y lo segundo es que quiero seguir subiendo escalones. Este año lo quiero aprovechar al máximo; quiero demostrar qué portero soy minuto de cada entrenamiento y si tengo oportunidad en los amistosos de pretemporada”, espeta ambicioso.

La historia de Fran, como la de muchos otros en cantera, empieza siendo sin saber muy bien que demarcación ocupar en el terreno de juego. En Chamberí le dijeron que era “banda” y con esa idea llegó al Rosa Colorado a entrenar con el Unionistas. Y eso fue en la etapa completa de benjamines, hasta que al aterrizar en alevines [en el alevín B], en concreto, una pretemporada como está todo cambió: en un amistoso en La Sindical al equipo le hacía falta un portero y él se ofreció: “Me tocó ponerme los guantes en la segunda parte y tengo en la memoria una parada que hice que me cambió el chip y me hizo decantarme por ser portero. No sé, noté una adrenalina al parar ese balón y a la vez una responsabilidad que no había sentido como jugador de campo”.

Y hasta aquí, hasta el primer equipo. “Es increíble todo lo que hacen y al ritmo que lo hacen. Yo este curso pasado he sido cadete y vengo de entrenar mucho con el juvenil, pero el salto de ahora no tiene comparación: es difícil adaptarte a su intensidad”.

Poco más le sorprende porque nadie del vestuario del primer equipo lleva más tiempo que él en el club: “Todos me han recibido muy bien, sobre todos los capitanes y especialmente Carlos (De la Nava), que fue padrino de mi equipo en infantiles y, a partir de entonces hemos tenido contacto”.