Un punto para el Unionistas frente al Valladolid Promesas (0-0)

Jabi Luaces repitió los nombres del triunfo en Burgos, a excepción del sancionado y lesionado Portilla, en su lugar entró De la Nava, aunque no fue hombre por hombre exactamente, sino que Guille Andrés hizo dupla con Ribelles en el centro del campo. La primera parte se esfumó entre parones y faltas; no hubo apenas continuidad. La ocasión más clara de los 45 minutos fue la que tuvo Carlos de la Nava en el minuto 1. Romero lo dejó solo ante Samuel, y el disparo a puerta, sutil, deletreado con el exterior, no encontró puerta de manera sorprendente. El Valladolid Promesas tuvo una en el minuto 35. No fue ni la mitad de clara que la del conjunto de Lauces. Doncel le pegó desde la frontal y Góngora la mandó a córner.

Del intercambio de goles se pasó un toma y daca ya de fútbol. Su ocasión aquí y su respuesta allá. Góngora tuvo una doble ocasión para empezar a balón parado; primero con una falta que se envenenó y, luego, con un córner que se cerró buscando el tanto olímpico. Las dos veces Samuel intervino correcto. Doncel volvió loco a renglón seguido al costado derecho. Las diagonales acaban con remates: primero fue Alende el que la tuvo franca, luego el propio ‘8’ del filial del Valladolid. El Unionistas hizo su propio bis ofensivo tras el carrusel de cambios –entraron Grande y Gallego, se marcharon Garrido y Guille-: las dos llegaron por el costado derecho, un centro de Javi Navas lo estrelló en el larguero De la Nava. Romero, luego, lo intentó sin mucha convicción tras un centro de Piojo. A falta de 5 minutos para el final, el Unionistas reclamó de manera insistente un penalti sobre David Grande, por un agarrón en el área. El árbitro (Delfa Ramos) no vio nada, pero sí la expulsión del visitante Apa por doble amarilla, por una falta fuera del área.