Un mes de “miedo” en el vestuario del Salamanca

El martes fue día de descanso en el vestuario del Salamanca UDS; y no solo porque no hubiera sesión de entrenamiento. El fin del mercado invernal ha venido a calmar las aguas de un vestuario que, reconoce, “ha pasado un poco de miedo por las salidas”. No es para menos, las once bajas —9 jugadores de la primera plantilla más 2 jugadores con ficha del filial, pero que han formado parte del día a día del equipo de Segunda RFEF— es “casi inédito” no solo en el propio Salamanca UDS sino también para la inmensa mayoría de protagonistas de este mercado. Caso, del ya exjugador (y rival el próximo domingo a partir de las 16:30 horas), Hugo Díaz. “En lo que yo llevo en el fútbol es algo que no había visto en ningún sitio. Ya no solo en mi propio equipo, sino también en los rivales de la Liga en los que te fijas en lo que haces”, explica el centrocampista gallego, ahora en las filas del Bergantiños —con el que ya debutó el pasado sábado, disputando 9 minutos—. “Al final, tanto Dueñas —director general del club— como Calderón —técnico del primer equipo— están para decidir estas cosas y ellos han decidido que cambiar a media plantilla es lo que puede dar la vuelta a la situación tan complicada que tiene el equipo, veremos...”.

Las palabras del excentrocampista no hacen otra cosa que sacar a la luz un secreto a voces: el convulso mercado invernal ha hecho mella en una plantilla que no va precisamente sobrada de confianza ni de buenas noticias. “No nos vamos a engañar, todos dentro del vestuario sabíamos que podía pasar cualquier cosa... La mayoría de jugadores hemos tenido un poco de miedo de que te tocara salir sin una razón clara del porqué”, indica. “Yo, en este periodo de incertidumbre, lo único que he hecho es trabajar y el día que me lo comunican, asumirlo, no quedaba otra”, señala.

Rafael Dueñas fue el encargado de comunicarle su salida: “¿Que qué motivos me da? Se limita a señalarme que se ha decidido prescindir de mí y que la decisión ha sido tomada por Antonio Calderón. Poco más. A día de hoy no sé cuáles son las razones exactas para mi salida. Ellos son quienes gestionan el club, ellos sabrán”, explica con un regusto amargo. “Yo confiaba en quedarme porque todos, todos los días he trabajado. Y nadie me había dicho nada hasta casi el final del mercado. Sinceramente, han sido unos meses. Entre otras cosas (para no dar lugar a la especulación), que me ha costado mucho ser titular al cien por cien, que los resultados no se han dado.... Pero no quiero quedarme con eso, y también me llevo un buen recuerdo de Salamanca por otras cosas”.

Como a Adri Carrasco —que salió el mismo día que él del club— casi lo primero que le toca con su nuevo equipo es reencontrarse con el Salamanca UDS: “Tengo ganas de ese partido, no le guardo rabia, eso que quede claro, le tengo ganas como le he tenido ganas a todos los que he jugado allí. Ahora defiendo al Bergantiños que es un club que me ha tratado genial, me quiso en verano y ahora en cuanto supieron me llamaron”, concluye.