Un histórico del fútbol salmantino, al borde de la desaparición

El Béjar Industrial busca una nueva directiva que impida su desaparición y la junta actual, que debería haber cesado tras el proceso electoral, convocó a padres, socios y aficionados para intentar encontrar voluntarios que se hagan cargo. No los encontraron este lunes en una reunión que contó con sesenta personas y la idea es celebrar reuniones con representantes de cada categoría, del primer equipo, de socios y aficionados para intentar buscar esa solución que no llega. Una de ellas pasa por pedir implicación del Ayuntamiento.

En este sentido, el concejal de Medio Ambiente estuvo presente en la reunión al no poder asistir el titular de Deportes. José Ángel Castellano señaló: “el Ayuntamiento hará lo posible para que una entidad como el Béjar Industrial no desaparezca”. No obstante, no se llegó tampoco a acuerdo alguno ya que el club pide que no se le cobre por el uso de las instalaciones, la luz, la calefacción o el agua caliente.

Tras la reunión el Béjar Industrial emitió un comunicado en el que aseguró que en este encuentro no se había encontrado “solución alguna a la viabilidad del club a partir de la finalización de la presente temporada”. “La ausencia de candidaturas a la presidencia del club, unido a la desidia por parte del Ayuntamiento de Béjar auguran una inminente desaparición de la entidad que sumaría una víctima más a la lista de clubes deportivos históricos de la ciudad, que ante la impasible mirada de todas las administraciones locales caen en el olvido, con la correspondiente pérdida de valor para Béjar, su economía y su oferta de ocio para los jóvenes”, aseguró la entidad bejarana.