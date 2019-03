Un gol de Carlos Molina en el 93 da un punto al Unionistas (1-1)

Épico punto del Unionistas en los anexos de Zorrilla con un gol del portero Carlos Molina en la última jugada del partido tras un balón parado sacado por Góngora. El Valladolid B estuvo mejor en la primera mitad y consiguió adelantarse en el marcador. En la segunda mitad el Unionistas fuer mejor y expuso mucho más y consiguió el premio del empate en el último suspiro con el gol de Molina.

El Unionistas comenzó el choque un tanto agazapado y el dominio del balón era del Valladolid B que a base de toque y de insistencia fue metiendo atrás a los de Roberto Aguirre. Hasta el minuto 30 el Unionistas no respiró tranquilo con tres saques de esquina consecutivos que le hicieron quitarse el peso del dominio del Valladolid B. No obstante, en el minuto 37 Raúl Navarro marcó tras un buen recorte a Gallego y pegándole al palo corto donde no llegó Molina. Contestó el Unionistas con la más clara del partido para los salmantinos con un balón medido de Javi Navas que Admonio de cabeza casi mete en la portería vallisoletana. Solo la genial intervención del meta local Samu salvó el empate.

En la segunda mitad el Unionistas salió a por el empate y el Valladolid B dio un paso atrás para aguantar el resultado. Los de Aguirre tuvieron una ocasión clarísima para empatar pero Llano no acertó en el área tras un centro de Góngora para hacer el empate. Acusó el equipo salmantino la falta de gol en la recta final para buscar el empate pero la épica estaba en la última jugada. Carlos Molina en el minuto 93 subió a rematar un balón parado que puso Góngora en el corazón del área y el meta del Unionistas aprovechó un rechace para hacer el empate. De locos. Punto de oro del Unionistas en Valladolid.