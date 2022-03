Un empate que vale de poco para el Salamanca (0-0)

Sumar siempre está bien cuando se está en el pozo del descenso y eso es lo que ha hecho el Salamanca en su visita a la G. Segoviana en un inquietante empate sin goles. La inquietud ha llegado por lo que se ah visto en el terreno de juego, donde los de María Hernández ya no han mostrado esa frescura en ataque de los tres partidos anteriores, los tres primeros choques del técnico salmantino en el banquillo. El Salamanca ha estado espeso, al igual que la G. Segoviana, y los dos permanecen en la zona de descenso a Tercera RFEF.

La Albuera no es un campo fácil y el Salamanca lo ha comprobado desde el inicio, cuando la Segoviana ha intentado darle ritmo al encuentro. No obstante, la primera ocasión de gol la tuvo Manin, pero se topó con el meta local. Respondía el delantero de Jerez de la Frontera a una ocasión en la que el punta salmantino de la Segoviana, Javi Borrego, en la que casi adelanta a los locales. Tras el intercambio de avisos, el partido volvió a su monotonía y el espectador sufría ante la falta de incentivos. Había mucho respeto, por no decir miedo, en los dos equipos y es que un mal día ante un rival directo por evitar el descenso se paga caro. Los dos lo sabían.

Eso sí, la G. Segoviana por el furor que otorga el jugar de local tuvo dos oportunidades antes del descanso con Adeva y, de nuevo, Borrego como protagonistas. Antes del paso por vestuarios, Menéndez se marchaba lesionado y tras la reanudación sería Manu Moreno el que ocuparía el carril izquierdo del cuadro entrenado por María Hernández.

En la segunda parte el peso del encuentro lo ha llevado con mano de hierro la Segoviana y es que los salmantinos casi sin querer habían dado un paso atrás y empezaban a sufrir. Javi Benítez tenía que sostener el conjunto salmantino con varias intervenciones de mérito y es que los locales se crecían a medida que avanzaba el crono.

Los de María Hernández ya habían renunciado a marcar y defendían como podían el empate sin goles. En el asedio final la Segoviana dispuso de varias ocasiones claras, como un cabezazo de Mansour que se fue por poco, y los suspiros en la esquina con los 120 valientes que acompañaron al equipo se escuchaban hasta en el acueducto. No obstante, Juancho tuvo una ocasión justo al final de haber cambiado al rumbo del encuentro, pero el colombiano disparó fuera.