Ulises Zurita: “Manuel escucha todas las ofertas, pero tiene ilusión y vamos a seguir”

–Rafa [Dueñas] y el ‘profe’ [Trejo] están haciendo el curso, lo primero que tienen que hacer es terminarlo. Por su puesto de cara al año que viene contamos con ellos. Pero eso no significa nada, porque nuestra filosofía es la de sumar y no la de restar. Tres mejor que uno. El entrenador que venga puede acabar esta temporada, si se acaba, y ser perfectamente el técnico del curso que viene.

–Nosotros somos de la opinión de Luis Rubiales, que se juegue hasta la jornada 38 es lo más justo, y que asciendan los equipos que se lo hayan merecido y que se salven los que también se lo hayan ganado en el campo. Pese a tener una opinión al respecto, estamos preparados para afrontar dos escenarios: si se retoma bien, ya tenemos mirada la viabilidad de la prórroga de los contratos, o si la temporada ha concluido aquí. Es por ello que no hemos decidido nada con ningún entrenador. Hemos hablado con varios antes de que llegara esta desgraciada pandemia y bloqueara todo. Y ahora lo que hacemos es valorar todas las opciones. Si no se retoma cogeríamos un camino y si se retoma reactivaríamos las operaciones.

–A la incertidumbre propia de qué va a pasar con la temporada –si se retoma o no, y en qué condiciones–, a ustedes se le suma la preocupación por el entrenador: a día de hoy no tienen uno con título...

–¿Qué posibilidad hay de que Lovato abandone el proyecto y el Salamanca UDS cambie de manos?

–Pues mira, que yo sepa, ninguna. Le veo con ilusión. Tanto, que como te decía estamos planificando.

–¿Y si llega una buena oferta?

–La escuchará como ha hecho con todas, es de educación. No solo han llegado ofertas para hacerse con el club en verano, también este invierno las ha tenido. Pero la ilusión que él tenía cuando hablamos la primera vez, yo ya la he mamado. He comprobado que este es un estadio de Primera que tiene que volver donde merece. Él eso lo tiene claro desde el minuto cero en el que creyó en este proyecto.

–Teniendo en cuenta que la idea es seguir, la temporada que viene se presupone difícil en materia económica para todos los clubes, salvo en contadas excepciones. ¿Ustedes cómo la encaran: se mantendrá el millón de euros? ¿Cómo le afecta a Lovato esta crisis?

–Manuel esta tranquilo. Confinado. Él sabe como esta la situación en España y le está dando la importancia que merece, pese a que en México, desgraciadamente, poca gente se lo toma así. Y para el año que viene ya veremos cuál es el presupuesto que manejamos. Ahora mismo estábamos hablando con patrocinios en México. La economía de los clubes no es lo único en materia económica que se va a resentir. Se va a ver afectado todo, y en todo el Mundo. Le digo una cosa, para tener jugadores de talla no todo lo hace el dinero.