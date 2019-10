Ubis y Hugo, los “hombres gol” del Salamanca para recibir al Izarra

Pablo Cortés afronta el choque con las bajas por lesión de Galván, Chatón, Uxío, Carpio y Alex Serrano por lo que el técnico salmantino tendrá que improvisar soluciones tanto posicionales como tácticas para sacar un once de garantías hoy ante el Izarra. Las previsiones apuntan a un 4-4-2 con One y Borja López en el centro de la zaga, aunque el mexicano Kristian podría también entrar en el centro de la zaga. Crespo apunta al carril izquierdo y en el derecho puede que Medina repita once como en los dos derbis anteriores. El doble pivote será por necesidad para Chiapas y Amaro y en bandas Rafa Mella y Monárrez. Ubis y Hugo Díaz serían las referencias arriba con Gio Navarro esperando una oportunidad desde el banquillo.