Trejo cumple su año en blanco

José Luis Trejo, entrenador mexicano que fue anunciado como técnico del Salamanca el pasado 18 de junio de 2019 y que no llegó a dirigir ningún partido oficial por no tener la titulación homologada en España, afronta su final en el Salamanca aunque todavía se encuentre en la ciudad. El club no cuenta con él para el organigrama de la próxima temporada donde se espera que esté Octavio Mora y Rafa Dueñas en la dirección deportiva y no se descarta que otra persona apoye en el mercado nacional. En el banquillo se busca entrenador, aunque el argentino Sergio Egea, de momento, es con el único que ha habido una conversación real para que se sume al proyecto.

José Luis Trejo dirigió al Salamanca en la pretemporada en México y en los partidos amistosos pero no pudo entrenar al no tener la documentación homologada para hacerlo en Segunda División B. Tras aquel bochorno, Trejo pasó a la inteligencia deportiva y se quedó en el club aunque sin una función clara ya que asistía cada día a ver los entrenamientos del que hubiera sido su equipo y nada más. Tuvo un fugaz viaje a México para ver jugadores y es que supuestamente pasaba a ser ojeador internacional del club. Regresó y ha estado cobrando del Salamanca hasta la fecha sin que nadie supiera qué cometido tenía en el club ya que aunque oficialmente formaba parte de la inteligencia deportiva no ha tenido ni voz ni voto en la decisión de fichar jugadores. Su relación contractual se ceñía a Manuel Lovato y es que el empresario mexicano decidió dejarle en el club para fortalecer la estructura deportiva, algo que no ha sucedido. El entrenador mexicano es una de las 54 personas incluidas en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al que se acogió el Salamanca durante el estado de alarma.

Desde el bochorno institucional de su problema con los documentos para entrenar el Salamanca se ha ido encadenando un carrusel de entrenadores que, además de la merma en la imagen y en la capacidad para competir, ha supuesto un gran desembolso económico superior a los 120.000 euros. José Luis Trejo, que lleva un año sin una función clara, y Chiquimarco, que duró tres días, percibieron alrededor de los 80.000 euros entre los dos. Larrazabal entrenó casi tres meses y fue despedido en febrero, por lo que el coste del técnico vasco ronda los 30.000 euros. Hay pendiente de pago el finiquito y el club insiste en que será ‘en breve’. A esto hay que sumarle los salarios de Rafa Dueñas y de Pablo Cortés, aunque estos además de entrenar al primer equipo han tenido otras funciones como seguir dirigiendo al filial en el caso del salmantino y multitud de tareas de gestión en el caso del mexicano.

A esa cantidad también hay que sumarle las multas por no tener entrenador titulado. El Salamanca ha estado sin preparador con título en tres periodos. El primero, las jornadas 1 y 2, que no tuvo multas; el segundo, con Dueñas, de la jornada 11 a la 14, se saldó con 1.800 euros de multa, mientras que en la tercera ocasión tuvo que pagar 600 euros por el partido ante el Izarra, el último encuentro antes de la llegada de la pandemia del coronavirus.

Un despropósito que además sale muy caro.