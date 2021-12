Toti, autor del histórico gol del Guijuelo: “Quizá haya sido la derrota más dulce de mi carrera”

A Toti [a Daniel García] la decisión de volver a casa tras seis temporadas en el fútbol de Tailandia le supo el pasado jueves a verdadera gloria. El Rayo Vallecano de Primera División como rival, su familia en las gradas... y un gol que ya forma parte de la historia del CD Guijuelo: el primero ante un equipo de LaLiga en la historia del Municipal Luis Ramos.

Como para dormir de un golpe: “Tampoco me lo han puesto fácil”, apunta. “Teníamos que entrenar a las diez y para estar a esa hora preparado yo me tengo que levantar a las siete y media de la mañana; menos mal que se compensa con la siesta”.

Días como el del pasado jueves en la Copa del Rey, entiendo, que refuerzan su idea de volver a casa tras seis años en Tailandia.

¡Claro! Es un partido que he disfrutado, y no solo por el gol, como un enano. Pero también lo hice en los minutos que jugué en el Nuevo Arcángel contra el Córdoba; verte tanto tiempo después en un campo de Primera y con ese césped... Lo del jueves además tiene la guinda del gol. Como en velocidad me iban a comer porque ellos son de Primera, se me ocurrió recortar y, mira, picó en la trampa y nos llevó a darle mucha, mucha guerra para eliminarnos. Si esto me lo dicen en agosto cuando decidí fichar por el Guijuelo ni me lo creo; la verdad, no me arrepiento para nada. Estoy contentísimo.

Con el entusiasmo con el que habla de todo lo que le ha pasado en las últimas horas, da la sensación de que le hacía falta el ‘gusanillo’ de competir contra equipos de esta talla.

Sí, sí, está claro. El día de la Copa ha sido un día fabuloso. Verte contra esta gente en tu campo y con tu familia allí al lado, a la que, como siempre, le dediqué el gol, me dio una sensación de felicidad única.

El día que aterrizó en Salamanca contaba que volvía un Toti diferente: el golazo que firma puede ser el ejemplo de eso; no fue la velocidad la clave del tanto.

Con 21 años no habría sabido tirar ese desmarque, está claro. Es verdad que luego me enfrento a muchos metros por delante, pero hay que saber a quién se mide uno, ellos tienen una preparación física de Primera... Uno tiene la madurez para pensar y para que salgan esas cosas. Yo lo que he aprendido en este tiempo es que la versatilidad te da un conocimiento del juego muy grande. Y eso los entrenadores lo valoran un montón.

Todo lo que hablamos del partido de la Copa ante el Rayo es positivo: ¿es la derrota más dulce de su carrera?

Quizá sí [se lo piensa bastante]. Creo que nos merecemos todo lo bueno que nos han dicho al club y al equipo porque hemos trabajado mucho. Lo hablábamos en el club y coincidíamos, si pasamos habría sido ya demasiado. La gente ha disfrutado un montón y nos quedamos con eso. Ahora tenemos por delante el verdadero reto del curso, que es la Liga.