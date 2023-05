Toni García se despide de un Unionistas que busca un nuevo director: “Que conozca el mercado de 1ª y 2ª Federación y el club”

Toni García ha tomado la palabra como director deportivo del Unionistas por última vez tras dos temporadas —su despedida oficial no será hasta que concluya la Liga el próximo 27 de mayo, salvo si el equipo juega el playoff que se pospondrá lo que dure la fase de ascenso— y lo ha hecho anunciado que “gracias” iba a ser la palabra más utilizada: “Gracias es la palabra más repetida en mí despedida del club. Unionistas es un equipo de apuestas y gracias a ello he podido disfrutar de esta gran familia”, ha dicho.

Ha habido gracias para sus 44 jugadores, sus 4 técnicos, directivos entrantes y salientes, también para Antonio Paz (secretario técnico que seguirá en el club, pero que salvo volantazo de última hora no dará el salto dentro del departamento), bares y restaurantes... Acabada la rueda de prensa en la nube de tags la palabra crítica fue la segunda que más ha empleado: “Me jode que nos tiren el trabajo por tierra”, ha llegado a apuntar sin tapujos. ¿Es la crítica el motivo principal de su marcha? (ya había expuesto que la decisión estaba tomada “con la cabeza y no con el corazón”: “No para nada. Creo que si fuera por las críticas que he tenido aquí seguiría.

Me fastidia que me digas que estoy de vacaciones cuando no las he tenido estos dos años ( irse para centrarse en su familia, negando tener en este momento acuerdo con club alguno, pese a que el especialista en mercado Ángel Álvarez le situara ya en la secretaria técnica del Leganés). Y si preguntas a cualquier empresa de representación te dirán si me muevo o no. Le he hecho 100.000 kilómetros a un coche de renting”, se ha despachado a gusto.