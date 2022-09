Toni García: “Lo que más nos conviene es que la liga sea de 19”

“Creo que al final habrá un equipo que entre y es que una opción muy golosa la de estar en Primera Federación, pero si yo fuera el dueño de ese club no lo haría. Es hacer un gran desembolso y puede que después acabes bajando ”, indicó el director deportivo del Unionistas, el mismo que recalcó que no le gusta que una vez empezada la competición se haya producido esta situación del Dux Internacional y que haya opción de que un equipo le sustituya.

“Creo que al final habrá un equipo que entre por el Dux y es que una opción muy golosa la de estar en Primera Federación, pero si yo fuera el dueño de ese club no lo haría. Es hacer un gran desembolso y puede que después acabes bajando”

“Hay mucha polivalencia en ataque. Mawi puede jugar de extremo y de punta, Beneit en el medio y en banda o Chapela, que puede actuar en las dos bandas y de nueve”

El Unionistas no descarta, si encuentra una opción interesante en el mercado, la llegada de un punta sub23 que esté sin equipo. “Si viene algo tiene que ser para mejorar lo que tenemos. Buscamos un punta sub23. Si sale en el mercado extranjero, intentaríamos mirarlo. No vamos a malgastar dinero en una ficha que igual no pueda utilizar el míster. No tenemos previsto incorporar a nadie de forma inmediata, aunque no descartamos hacer algo a nivel internacional”, describió.

En relación al esperado regreso al Reina Sofía en la jornada 4 ante el Fuenlabrada, si el nuevo césped natural está listo, García dijo que “hay que hacer todo lo posible para que se juegue en el Reina Sofia”. “Es nuestra casa. El partido contra el Linares ahí se habría decantado con gol a nuestro favor con la afición apretando detrás de la portería”, apostilló.