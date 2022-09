Toni García, director deportivo del Unionistas: “Noto un tono de resignación en el equipo, de decir que merecen más”

Con tres puntos de quince, con el seno interno del Unionistas apuntando ya a la falta de puntería, Toni García toma la palabra. Y la que más utiliza el director deporitvo en la nube de tags de la conversación es “tranquilidad”.

–¿Cómo valora el director deportivo el arranque del curso, desde el punto de vista de su trabajo?

–Al final lo que respecta a mi trabajo, con el presupuesto que tenemos en Unionistas y sobre todo viendo la gran dificultad que hay en los dos Grupos, tanto en el I como en el II, creo que hecho un buen mercado de verano. Hasta junio del próximo año no nos vamos a dar cuenta si ha ido bien o mal.

–Se esperaba este inicio tan complejo de curso: 3 puntos de 15.

–Del inicio de la temporada te quedas con lo productivo que ha hecho el equipo, y lo productivo en este caso es que hemos hecho 3 puntos de 15. ¿Causas?, muchas lo que cuenta y lo que se ve es que en la tabla llevamos 3 puntos, no es el inicio soñado, pero creo que a la larga el equipo estará en las posiciones que se merece.

–Desde el vestuario se apunta a la falta de puntería a una de las causas de este inicio: ¿se arrepiente al dar por cerrado tan pronto el apartado del ‘9’?

–No. Hay posiciones que son muy complicadas a la hora de encontrarlas en el mercado. Una es el lateral izquierdo, otra es el central zurdo, pivote, y la más clara es la del ‘9’. Creo que en los últimos días de mercado todos coincidíamos en que todos demandábamos está posición y que no había. No ha habido en Segunda División y no ha habido en Primera Federación. Es verdad que el planteamiento de tres delanteros atiende al que hicimos la temporada anterior y nos fue bien. Además, se suma que a mí me gusta que la segunda línea tenga gol: Beneit tiene gol, Borja Díaz tiene gol, Juampa es un jugador que siempre ha hecho goles, Mawi tiene cifras de goles, Chapela también. Al margen de que la gente de arriba tenga gol, creemos mucho en la gente de segunda línea.

–¿Es la ausencia de un ‘6’ puro y con poso, tipo Luis Acosta, el causante de esos errores que ya han costado demasiados puntos?

–Lo he dicho antes: es una posición muy complicada. Creo que tanto Tropi como Óscar en el momento que se afiancen y sumen minutos vamos a ir viendo lo jugadores que son. Creo que no podemos mirar atrás constantemente: “Es que el año pasado...”. Al final, desgraciadamente, tenemos la economía que tenemos. A mí me hubiera encantado retener a Luis Acosta, pero indiscutiblemente el mercado es lo que es y tenemos a Tropi y a Óscar y estoy seguro, segurísimo, de que nos van a dar mucho.

–Usted dijo de Raúl Casañ que su perfil era el de sacar provecho a proyectos moderados o pequeños en su presentación. ¿Sigue creyendo ese discurso?

–Sí, sin duda veo en él ese mismo entrenador. Hay plena tranquilidad y confianza con él y su cuerpo técnico. No hay ninguna discusión.

–O sea que no es una final el choque ante el Rayo para él.

–No, ¡no! La Liga es muy pareja, ganas un partido y te vas a poner arriba. Lo que pasa es que hay que ganar un partido; en el momento en el que se gane un partido vamos a coger confianza. Los jugadores mucha más aún. Pero hay que ganar ese partido y empezar a coger la racha.

–Del curso pasado aprendió que en el banquillo la paciencia es la madre de la ciencia, por lo que se ve.

–Hay que tener mucha tranquilidad y no volverse loco. Entiendo la situación de verte con tres puntos, pero al equipo lo veo competir, creo que tenemos una buena plantilla, he visto casi todos los partidos de todos los equipos en vivo y no creo que seamos un mal equipo.

–Dice estar tranquilo, ¿cómo cree que llegará el equipo, o cómo espera que esté, en enero cuando a usted le vuelva a tocar salir a la palestra?

–Estoy tranquilo. Pero no lo sé. El fútbol es una ciencia exacta. Lo que sí deseo es que el equipo esté lo más arriba posible porque cuando estás en una posición de privilegio es mucho más atractivo a la hora de acudir al mercado.

–¿Cuánto le preocupa el tema físico al director deportivo: está buscando una sede fija para evitar fluctuar en tantas superficies?

–Me preocupa porque al final son jugadores que no estamos teniendo en el día a día y en los partidos. La temporada pasada trabajamos los mismos en las mismas condiciones o peor y creo que no hubo estos problemas. Tocará una época en que estas cosas no nos pasen: las malditas dinámicas, que dicen, juntan todo.

–Al margen de todo esto, ¿qué más trabajo tiene? ¿Cómo enfoca los periodos puros de competición donde el trabajo del director deportivo pasa a segundo plano?

–El trabajo no deja de existir. El director deportivo está pendiente de todo lo que pasa. Hemos hablado de campos e instalaciones. Tienes que hablar con el míster... Y, por encima de todo, está ver en bruto lo tuyo y los partidos de los demás. Junto con Antonio [secretario técnico] hay una serie de ayudantes nos echan unas manos en el Norte, el Sur y el Levante con el scouting para así tener toda la información posible ante una posible necesidad en estos momentos o en el mercado de invierno.

–Dice que habla con el míster dos veces al día y también con los jugadores, ¿qué le transmiten?

–Noto que el equipo tiene un tono de resignación, de decir que se merecen muchísimo más que los tres puntos. Al final esa resignación la llevan los jugadores, los entrenadores, el delegado y todo el mundo. Al equipo se le están viendo cosas como para ganar partidos y no salen los resultados. Y por eso los jugadores están enrabietados.