Toni García, director deportivo del Unionistas: “Nadie me ha pedido salir, así que solo podemos fichar sub23”

Toni García —Madrid, 45 años— vuelve a escena. El mercado de invierno se abre en cuestión de horas y el Unionistas aparece con dos cartas marcadas encima de la mesa: “central y atacante”, como petición de Dani Mori, y “sub 23” por confección de plantilla, pues a día de hoy el club no tiene una sola ficha sénior libre.

–Que su entrenador le demande solo dos piezas nuevas en el mercado de invierno habla (y bien) del trabajo hecho en verano. ¿Satisfecho con solo tener que buscar un central y un atacante en el presente mercado?

–Cuando un equipo en el mes de diciembre tiene que cambiar muchas fichas, es que en verano el trabajo del verano no ha sido bueno. La plantilla estaba confeccionada para lo que estamos viendo, no en situación clasificatoria que supera todas nuestras expectativas, sino en cuanto a esfuerzo y a rendimiento de cada jugador. Llegar así a este mercado nos permite trabajar con gran tranquilidad.

–Su trabajo este mercado, a priori, viene muy marcado: los puestos a rastrear y contratar son muy concretos y solo tienen fichas sub 23 libres.

–La principal pieza a reforzar es la de la defensa porque se va Dani Pereiro. A partir de ahí, nos quedan dos fichas sub 23, y el objetivo que nos hemos puesto es ocupar esas dos fichas. Si nos da para un jugador de banda, junto con el central, pues perfecto. El mercado nos irá marcando la situación.

–El mercado anterior habla mucho y bien del formato de cesión, excepción hecha de Pereiro. ¿Salinas y Mier son la referencia para convencer a jugadores con proyección que firmen en préstamo?

–No estamos únicamente centrados en esa fórmula, pero sí que la barajamos. Si al jugador le encaja, a su club también y a nosotros lo vamos a intentar.

–Otra posibilidad del mercado es ‘pescar en río revuelto’. Y lo pongo el ejemplo del Extremadura UD.

–A mí ningún jugador sénior me ha dicho que quiera salir a día de hoy, con lo cual tenemos que ser claros: el jugador sénior no es nuestro perfil. Los jugadores del Extremadura que, por nivel, nos pueden interesar tienen todas más de 23 años y, además, los más apetecibles pese a la situación en la que se encuentran son inalcanzables para nosotros económicamente. Ya te digo que los cuatro o cinco jugadores más cotizados están hechos o casi cerrados con otros equipos. No es nuestra batalla.

–¿Y si Mandi decide marcharse? Es una posibilidad: las dos partes cuando firmó firmaron una cláusula de salida que se puede ejecutar hasta el día 28 de enero.

–La situación de Mandi no es algo que preocupe al club. Es el jugador el que se tiene que mover y no nosotros; y, de momento, no lo ha hecho. Hay un plazo establecido y punto. Creo que no se le debe de dar más vueltas a esta circunstancia. Nosotros le atenderemos como hasta ahora y en cualquier decisión: si se quiere ir en plazo, está firmado, y si no se va pues muchísimo mejor para nosotros.

–Si no se va hay jugadores que quedan en una situación comprometida, le hablo de Edu Cortina y de Lama. Y luego está el caso de Borja Herrera. Los tres son los jugadores con menos minutos.

–Son tres casos diferentes. El caso de Edu Cortina hay que recordar que viene de una lesión. Recayó y una vez logró incorporarse con normalidad a la dinámica del equipo tuvo la mala suerte del esguince. Con él hay que tener tranquilidad. Lama tiene cuatro jugadores por delante y el día que pudo demostrar lo que vale en Copa se lesionó. Y Borja, todos estáis viendo que tiene un jugador por delante que está a un nivel estratosférico.