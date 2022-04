Toni García, director deportivo del Unionistas: “La idea es mantener un bloque de unos 10 jugadores para la próxima temporada”

Toni García ya prepara el próximo Unionistas 2022-2023 tras su reciente renovación un año más como director deportivo. Valora lo ya conseguido este curso con esa permanencia sin apuros en Primera RFEF, aunque sigue pensando en las opciones del playoff de ascenso.

–Renovado y contento...

–Sí, evidentemente. Tanto el club como yo vamos de la mano en todo momento y al final se ha dado un final feliz.

–Si le han renovado es que habrá cumplido con su trabajo...

–El trabajo principal, el de la permanencia, se ha cumplido y además con uno de los presupuestos más bajos. Todos firmaríamos siempre que el equipo se salvara todos los años tan fácil.

–Para un director deportivo es más fácil ir al mercado con el proyecto del Unionistas que en los últimos años siempre sale bien...

–Sí. Los jugadores saben que en este club cobran al día y la economía está saneada, pero también conocen que los salarios son bajos.

–Pero también el Unionistas se presenta como un trampolín para la carrera de los futbolistas...

–Totalmente. Los jugadores cuando vienen se sienten que están en la liga de fútbol profesional por la afición y el impresionante ambiente que hay en el Reina Sofía. Además, se sienten muy identificados con los aficionados.

–¿Jugará sobre césped natural o artificial el Unionistas la próxima temporada?

–Salamanca tiene que tener un equipo en Primera RFEF y Unionistas tiene que estar en Primera RFEF.

–Salva de la Cruz, Marín, Ramiro, Cris Montes, Piña, De la Nava, Íñigo Muñoz, Acosta y Nespral, ¿ha contactado con todos ellos para la renovación?

–He hablado con algunos directamente y con otros con su representante, pero en los próximos días hablaré con todos.

–¿La idea es mantener un bloque de unos 10 jugadores de esta temporada?

–Sí, eso es lo que tenemos pensando. Me gustaría que se quedasen la gran mayoría de la actual plantilla después de un año muy bueno. Todos tienen buena predisposición para seguir en el club tras el primer contacto.

–¿Seguirá Luis Ayllón el próximo curso como entrenador del Unionistas?

–Está trabajando muy bien. El trabajo tanto de él como de su cuerpo técnico está siendo muy bueno y al final de temporada se valorará si sigue o no.

–El equipo está a tres puntos del playoff de ascenso a Segunda División pero se respira cierto pesimismo sobre si se conseguirá acabar entre los cinco primeros...

–En el fútbol se tiende a los extremos. Hay que ser mucho más equilibrado Tenemos que estar más en la zona media de esos extremos y vivir el día a día. El sábado tenemos el partido más importante de la temporada contra el Tudelano, un equipo que lo está haciendo muy bien en los dos últimos meses.

–¿Cuenta con el punto del Internacional a la espera de la resolución del TAD?

–Ha salido recientemente una resolución del Atlético Malagueño, que en una situación similar le han dado la razón. Somos optimistas.

–¿Y cuándo se sabrá la resolución del TAD?

–No tengo un plazo. Me gustaría que fuera mañana mismo para saber si contamos con el punto o no. Entiendo que no tardará mucho en salir.

–¿Cómo está Salva de la Cruz?

–Evoluciona bastate bien y entendemos que en las próximas semanas pueda estar ya disponible para jugar si el entrenador lo estima oportuno.

–La idea de la directiva cuando le renovó es seguir con un presupuesto similar...

–Efectivamente. Seguiremos con un preuspeusto similar y no volvernos locos. Esto es un motivo de orgullo y es que los directivos quieren seguir con la idea de no hacer locuras en materia económica.