Toni García, director deportivo del Unionistas: “De la Nava y el club tienen que ir de la mano”

Los 37 puntos en 22 jornadas sumados en el Unionistas han abierto dos debates encendidos en el Reina Sofía: hablar abiertamente o no del playoff de ascenso a Segunda —A Mori no le gustó mucho que Íñigo Muñoz dijera abiertamente que debía ser el objetivo— y la planificación de la próxima temporada. Dos cuestiones ahora ‘de estado’ debido, en gran parte, al buen curso que se está firmando.

Sobre el segundo de los temas tomó esta semana la palabra el director deportivo, Toni Garía, que como primera ‘pincelada’ afirmó que no habrá problemas para renovar al capitán Carlos de la Nava. “Hablar de Carlos es hablar de Unionistas. El club y él tienen que ir de la mano y no creo que haya ningún tipo de problema a la hora de llegar a un entendimiento de la renovación. Con esto no te quiero decir que hayamos hablado con él”, cortó antes de dejar clara cómo está la confección de la plantilla de la próxima campaña: “ No hemos hablado con nadie para el tema de las renovaciones”.

“Creo que realmente, en el momento que empecemos a hablar con uno u otro, comenzamos a desviar la atención. Yo he sido jugador y sé lo que es que un presidente o un director deportivo hable con un jugador y otro no y se crea un mal ambiente. Yo no quiero crear eso. Prefiero que haya un equilibrio y cuando llegue el momento, se hablará de todo”, sentenció antes de poner sobre la mesa sus motivos para mantenerse inmóvil en este apartado: “Estamos a 9 de febrero...”. “Creo que invita a estar tranquilos todos. Yo creo que, sin ir más lejos, las renovaciones de este año de jugadores se hicieron el 5 de junio, finales de junio... todos tenemos que estar tranquilos. La gente no tiene que estar preocupada que los tiempos los marcamos bastante bien desde mi parte, que es la dirección deportiva. Cuando llegue ese momento, entonces hablaremos. Tenemos los puntos que tenemos y nos faltan seis o siete puntos para la permanencia. Hasta que no consigamos ese objetivo, no podemos poner otras miras”.

Si la próxima temporada es casi innombrable para Toni García, la plantilla de este curso no la da por cerrada: “El mercado está para los jugadores libres que se hayan acogido al paro. El club tiene que estar con las posibles incorporaciones que tienen que estar en nuestro mercado. Si hay una posibilidad de mejorar, que está difícil porque el nivel de la plantilla está alto, no lo vamos a dudar y vamos a intentar incorporar”.