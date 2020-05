El mediapunta mexicano Martín Galván estaba en su mejor estado de forma desde que llegó al Salamanca hace ya tres temporadas pero, de nuevo, un imprevisto ha truncado su fútbol. Esta vez no ha sido un problema físico sino algo más inesperado todavía como la crisis sanitaria mundial del coronavirus. Y es que desde que llegó las lesiones le habían impedido mostrar su juego de forma continuada y regular. Ahora, el futbolista abre la puerta a buscar otro proyecto en una categoría superior y es que aunque admite estar cómodo en el Helmántico reconoce que le gustaría dar el salto de categoría fichando por otro club. Siempre se ha dicho de él que tiene calidad para jugar en un escalón superior y se verá si tiene o no hueco en el mercado de este verano.

Nunca gusta terminar una temporada así y menos que el motivo sea el coronavirus...

No, nunca es bueno dar por finalizada así la temporada pero la es la situación que nos ha tocado vivir y es una pena ya que estaba jugando bien y me encontraba muy bien sobre el campo antes de que pasara todo esto.

Cada vez que Martín Galván parece que coger velocidad y regularidad en su juego siempre pasa algo...

Sí, me ha cortado el muy buen momento de forma que estaba atravesando. Esta vez me quedo tranquilo ya que no ha sido por ninguna lesión y no he tenido nada que ver. Ha sido algo que no estaba en mi mano.

¿Y ahora qué le depara el futuro a Martín Galván? ¿Renovará por el Salamanca?

De momento, el club no me ha dicho nada en concreto sobre la próxima temporada. No hay nada real hablado pero es que además quiero tratar de ver opciones de buscar algo en una categoría superior.

¿Tiene ofertas de clubes de mayor categoría?

Nada en concreto. No voy hablar de opciones que todavía no son firmes.

¿Si llegara una propuesta de un equipo de superior categoría se iría?

Sí, por ejemplo me llama un equipo de Primera en México me iría. Eso es seguro y Manuel (Lovato) lo sabe y lo he hablado con él que yo estaba muy cómodo aquí en el Salamanca pero que si salía algo que mejorara mi situación que me podía ir para mejorar en todos los aspectos.

No ha sido una temporada fácil para los jugadores con tantos cambios de entrenador...

No, quieras o no tanto cambio de entrenador te acaba desestabilizando y no es nada fácil ir adaptándose cada vez a un entrenador nuevo, a una forma de jugar... El club tiene que corregir esas cosas para poder mejorar. Hay gente en el club que está capacitada para hacerlo bien pero tienen que tener cuidado de no cometer los mismos errores que esta temporada.

¿Ya se ha ido a México tras el permiso del club de poder regresar a casa?

No, me he venido a Holanda con mi novia y espero estar aquí tranquilo unas semanas y ya a final de mes volverme a México a descansar un poco y pensar en la próxima temporada.

¿Tuvo problemas por las medidas del COVID19 para viajar a Holanda desde Salamanca?

No, la verdad es que no he tenido ningún problema y eso que yo pensaba que sí podían darse más problemas por cómo está la situación por el coronavirus. Aquí en Holanda está todo muy tranquilo y no hay tantas medidas como en España.

¿Se ha estado ejercitando en casa esta cuarentena?

Me encuentro mejor ahora que cuando estaba inmerso en la temporada. Al no estar tan activo y pasando tanto tiempo en casa pues te cuidas más la alimentación y he descubierto ejercicios que en el campo no haces y también te ayudan a mantenerte en forma. No es lo mismo que entrenar un campito y con la pelota pero también te ayudan a estar preparado. Ya he empezado a tocar balón y se nota mucho ya que parece que no pero después de varios meses parado pierdes el toque y la sensación de la pelota.

Ahora llega un periodo de incertidumbre para el futbolista...

Sí, no sabemos qué va a pasar ni cuando va a reanudarse las competiciones el próximo curso. En el club todavía no nos han dicho nada de qué va a suceder. Yo, insisto, tengo que hablar con el club y por mi cuenta buscar si hay opciones para jugar en una categoría superior.