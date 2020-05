“Soy exigente y esta camiseta no se la puede poner cualquiera”. La hoja de ruta del mercado del Unionistas

Diego Hernansanz, nuevo director deportivo del Unionistas, está en Íscar (Valladolid) esperando que la desescalada le permite viajar a Salamanca pero ya tiene entre manos el diseño del proyecto del Unionistas 2020-2021. El factor económico condicionará el presupuesto del club, como en el resto de equipos, pero confía en optimizar los recursos económicos que le pongan a su disposición.

–Llega al Unionistas en una coyuntura económica complicada y habrá que agudizar el ingenio...

–Sí, pero eso siempre lo intentas. Cuando tienes cuatro quieres al de seis y cuando tienes ocho luchas por el de 10. Evidentemente, ahora con esta situación económica va a ser menos fácil. Como director deportivo tendré que adaptarme pero como lo van a tener que hacer muchas personas por esta pandemia.

–¿El objetivo será hacer un Unionistas competitivo?

–Mi trabajo es con los recursos económicos que contemos potenciarlos al máximo. Soy muy exigente y es que cualquiera no se puede poner esta camiseta. Sé que cometeré errores en la planificación y es que siempre se cometen ya que solo juegan once pero con los medios que tengamos lo haremos lo mejor posible.

–¿Cómo está la renovación de Jabi Luaces?

–Ya he hablado con él. Ha sido una primera toma de contacto ya que no nos conocíamos y por lo menos que habláramos antes de tomar una decisión tanto por su parte como por la mía pero todavía no hay nada decidido.

–¿Y las renovaciones o fichajes?

–Cuando tengamos definido quién va a ser el entrenador nos pondremos a ello. Puede que haya jugadores que tengan contrato que se quieran ir y habrá que poner precio por ellos y otros que aunque tengan firmado el año que viene no entren en el proyecto. Si se produjera algún caso de este tipo lo mejor sería comunicárselo al jugador y buscar una salida. Pero insisto en que cuando tengamos el entrenador se comenzará con lo de los jugadores.

–Se avecina una temporada más corta pero más decisiva...

–Sí, en estos momentos tenemos muy poca información de que cómo va a ser y deberíamos saber más ya que hay que comenzar a diseñar los proyectos. Solo sabemos lo de los grupos de 10 y que jugaremos ida y vuelta 18 jornadas y después no se sabe qué pasará en la segunda fase. Ese formato provocará que pasen muchas más cosas durante los partidos. Habrá más ganas de intentar ganar y más idas y venidas durante los partidos. Yo creo que los encuentros con ese formato reducido van a ser más vistosos. Pero es una sensación que después puede que todos no quieran ser atrevidos y salgan a guardar la ropa.

–¿Qué plazos se marca para tomar decisiones en materia de fichajes o posibles renovaciones?

–Vamos a ir sin prisa pero atentos. No vamos a correr. El mercado lo va a condicionar el playoff de ascenso que se jugará en julio y en ese momento cuando se sepan qué equipos están en cada categoría habrá muchas competencia y es que saldrán 100 equipos en Segunda B al mercado. Entrarán algunos de Tercera como Alcoyano o Linares que tendrán presupuestos similares al nuestro.

–¿El Reina Sofía también afecta a la planificación?

–Sí, en mi faceta hay que tener en cuenta que es de césped artificial y las dimensiones. Ojalá podamos verlo lleno en poco tiempo. Le va a venir muy bien al club tener una ‘casa’ y poder centralizar toda la actividad allí.