Sorteo de la Copa del Rey: dos de los premios gordos le tocan a ex de Unionistas

Miguel Ángel Sandoval y Butragueño en la comida de directivas del Unionistas - Real Madrid de la Copa 19/20.

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa de SM El Rey celebrado en la mediodía de este martes 9 de diciembre, ha deparado que dos de los cuatro premios gordos -los clubes que disputarán la Supercopa y que ya entran en liza en esta ronda- le caigan a ex Unionistas.

El gran agraciado del sorteo celebrado en Las Rozas ha sido el Talavera de Miguel Ángel Sandoval, Toni García o Pitu Doncel. El conjunto de El Prado se medirá al Real Madrid, lo que supondrá el reencuentro con este club de Sandoval, quien ya se midió como presidente blanquiengro al conjunto blanco en la inolvidable Copa del 2019/20, en la jornada del 22 de enero de 2020, cuando los blancos con toda su artillería pesada -Benzema, Bale, Vinícius, Valverde…- se impusieron por 1-3 en Las Pistas.

Por su parte, el Ourense de Dani Llácer se medirá al Athletic Club.

El CD Guadalajara, rival de Unionistas en el Grupo 1 de Primera RFEF, ha sido el otro gran triunfador del sorteo, que ha contado con Schuster como mano inocente, al quedar emparejado con el FC Barcelona.

El otro equipo de la Supercopa, el Atlético de Madrid se enfrentará al Baleares. Los encuentros de dieciseisavos se jugarán los días 16, 17 y 18 de diciembre.