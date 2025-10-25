El Santa Marta le dedica un triunfo al pequeño Javi (1-0) Un tanto de Santos permite a los de Mario Sánchez sumar su quinto triunfo del curso y dormir, de manera virtual, en la segunda posición de la tabla del Grupo VIII de Tercera RFEF

La Gaceta Santa Marta Sábado, 25 de octubre 2025, 19:32 Comenta Compartir

La UD Santa Marta dedicó este sábado un triunfo a Javi, el pequeño afectado con 'piel de mariposa' que actuó como jugador número 12 de Mario Sánchez en el encuentro frente al filial del Numancia.

La victoria tuvo tal carga de emotividad que el tanto del triunfo llegó precisamente cuando el videomarcador mostraba ese mismo número 12 adjudicado al pequeño para este partido. En ese momento, el capitán Santos tomó cartas en el asunto y dinamitó un encuentro que no tuvo mucho más argumento ofensivo, pero que sirvió a los de Mario Sánchez para reencontrarse con el triunfo y dar carpetazo a la derrota de una jornada antes en la Nueva Balastera de Palencia.

Pudo haber resuelto el choque antes de la hora el conjunto tormesino a los 51 minutos de encuentro, sin embargo, una buena intervención de Oleg evitó que Gabi celebrara el que hubiera sido el segundo tanto del club del San Casto en su feudo. Sin embargo, los tormesinos no tuvieron que acordarse de ese gol en los 39 minutos que le restaban al choque frente al conjunto B soriano.

El de este sábado fue el quinto triunfo del conjunto de Mario Sánchez en lo que va de Liga, lo que le vale para colocarse en segunda posición de la tabla de clasificación, a la espera de lo que suceda en la jornada de hoy entre el Palencia CF frente al filial de Unionistas.