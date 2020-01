El presidente del Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, lo tiene claro: “Preferimos jugar en el Santiago Bernabéu que en el Helmántico”. Así lo ha asegurado tras el sorteo de la Supercopa de España femenina que se ha celebrado este jueves en Salamanca. “Estamos trabajando para que la Copa del Rey se quede en Salamanca porque se celebre en Las Pistas. Nuestra afición nos ha insistido en luchar porque sea en nuestro campo y ya tenemos presupuestos de gradas e iluminación que se han montado en eventos similares. Por lo tanto no debería haber ningún problema de permisos y ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento para que conceda las licencias necesarias para hacer esas mejoras”, ha asegurado Sandoval.

Pero, eso sí, en el caso de que Las Pistas no tenga el visto bueno para disputar el encuentro, el Helmántico es la última opción que se plantea el Unionistas. “Para nosotros el Helmántico es la última opción. Preferimos jugar en el Santiago Bernabéu que en el Helmántico —el Real Madrid se lo ha ofrecido como alternativa—. Si no es posible jugar en Las Pistas buscaremos nuestro interés económico y en ese caso no iríamos al Bernabéu”, ha insistido. Sobre la posibilidad de marcharse al estadio Ruta de la Plata de Zamora, el mandatario del Unionistas no lo ha descartado, pero asevera que la alternativa de disputar la eliminatoria en Madrid está por encima que la de hacerlo en la capital zamorana ya que “económicamente es más rentable”.

Sandoval cree que con las mejoras que se pueden hacer en Las Pistas el aforo del campo podría llegar hasta las “12.000 personas”, aunque por motivos de seguridad prefieren dejarlo en 10.000 ya que, en sus palabras, es una cifra “más que suficiente para que Salamanca pueda disfrutar de la Copa”.