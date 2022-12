Sandoval habla claro: “Las sensaciones en estas derrotas no han sido buenas, pero confiamos en Casañ”

Miguel Ángel Sandoval, presidente del Unionistas, está viviendo sus últimos meses en el cargo y las dos últimas derrotas han enrarecido el ambiente, aunque el máximo representante del club salmantino reitera su confianza en la figura del entrenador Raúl Casañ.

Dos derrotas consecutivas y llega el primer bache de la temporada....

Es lógico que la gente se preocupe con estas dos derrotas. El equipo no ha mostrado la imagen competitiva que sí que había transmitido en las primeras jornadas, pero estamos de momento cumpliendo el objetivo que es mantener la categoría.

Las sensaciones no han sido buenas...

No, no han sido nada buenas. Antes de estos dos partidos, en los que se han visto nuestras carencias, el equipo competía y aunque no consiguiera la victoria creaba ocasiones y no le generaban peligro con facilidad. A todos los equipos les pasa que tienen un momento malo de la temporada y esperemos que el nuestro sea este y que podamos salir cuanto antes para alejarnos de la zona peligrosa.

Badajoz y Alcorcón, dos rivales complicados para remontar el vuelo...

Sí, pero tenemos la suerte que jugamos en casa. No hay rivales flojos en esta Liga y cualquiera puede ganar a cualquiera.

El domingo fue a ver el entrenamiento tras la dura derrota en León, ¿Qué se encontró?

Siempre que puedo voy, pero el trabajo no me lo permite mucho. Me gusta ir especialmente después de una derrota o una situación complicada. Noté bien al vestuario y al cuerpo técnico.

Se empieza a cuestionar la continuidad del técnico Raúl Casañ...

El director deportivo, directivos y yo hablamos constantemente de cómo va el equipo. El entrenador tiene nuestra confianza y es que está cumpliendo el objetivo de estar fuera del descenso. Nadie quiere estar en esta situación y veremos cómo evoluciona.