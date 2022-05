Salva de la Cruz, portero del Unionistas: “Estoy cómodo y feliz aquí y son factores que tendré en cuenta para decidir mi futuro”

Salva de la Cruz regresó el sábado a los terrenos de juego tras un mes lesionado y aunque sí que notó alguna molestia, superó con nota la reincorporación a la rutina competitiva. El meta del Unionistas hasta el esguince en su rodilla había sido titular indiscutible en el conjunto salmantino. De la Cruz no tiene problemas en explicar lo cómodo que está en el club y cree que cuando acabe la temporada llegará el momento de hablar con el club de su renovación. Ahora, viviendo el presente, solo piensa en ganar lo que queda para apurar las opciones de jugar los ‘playoff’ de ascenso a Segunda División.

–¿Totalmente recuperado?

–Sí, entreno con normalidad y solo tengo alguna molestia, pero es normal. Además, en estos esguinces de rodilla hay que proteger la zona con algún vendaje, pero nada más. Me he recuperado bien y estoy contento de volver a los terrenos de juego.

–¿Notó la falta de ritmo en el partido del Racing de Ferrol del pasado sábado?

–Lo que más pude notar fue algún pinchazo, pero nada serio, ya que me permitía hacer los golpeos sin dificultad. Venía de un mes sin jugar y es lógico que eso pase. Este mes no he dejado de entrenar en la portería, aunque sin hacer los ejercicios que me afectaban a la rodilla. Pero al haber estado trabajando mucho en portería, no he notado casi la inactividad en el primer partido tras la lesión.