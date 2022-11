Salva de la Cruz: “En mi casa, con dos hijas, ya no se ve tanto fútbol y sí Bob Esponja y Dora La Exploradora”

Salva de la Cruz, portero del Unionistas, superó junto a Jon Rojo los 1.000 minutos esta temporada y analiza el arranque de competición de su equipo en el que son capaces de vencer a domicilio al Racing de Ferrol cuando era líder y también perder en casa ante el Talavera, que llegó colista de este grupo I de Primera Federación la pasada jornada al Reina Sofía.

¿Supera los 1.000 minutos con el Unionistas en este inicio de Liga al jugarlo todo en estas primeras 12 jornadas...?

—Trabajo para ello y tengo la confianza. Busco aportar al equipo detalles como veteranía o estabilidad.

El aficionado está un poco perdido con el equipo capaz de ganar al Racing de Ferrol y de perder con el Talavera...

—Este deporte es así. Nadie pensaba que Argentina perdería contra Arabia Saudí. El Talavera llegó con buenos jugadores y durante la temporada había hecho méritos para tener más puntos de lo que marca la clasificación. Fue un palo duro para nosotros perder en casa y es que queremos siempre sumar los máximos puntos posibles en nuestro campo ante nuestra afición.

Cambio de chip para medirse el sábado a la Cultura Leonesa...

—Sí, tenemos que saber que en esta categoría cualquiera pueda ganar a cualquiera. No podemos estancarnos e iremos al Reino de León a sacar algo positivo, aunque sabemos que es un rival muy potente, pero no que está atravesando su mejor momento.

¿Qué les ha dicho Raúl Casañ?

—Los primeros días tras una derrota así estás como de luto, pero hemos visto en vídeo los errores y lo que nos queda es corregirlos para no volver a cometerlos.

Hubo dudas con su inicio de Liga, pero se han disipado...

—Sí me llegaron esos comentarios por la prensa, pero creo que no hubo errores graves pero los fallos en los porteros se ven más. Ni el año pasado era el mejor del mundo ni ahora soy el peor.

El Unionistas mostró públicamente su oposición al Mundial de Catar, ¿qué opina usted?

—La verdad es que no lo estoy siguiendo mucho, me centro más en categorías como la mía, donde yo compito. Lo que sí veo es que las fechas no son las mejores y es que ahora parece que la gente no está con la cabeza en el Mundial. De lo demás no estoy muy al día.

¿Es de los que en su día libre ve mucho fútbol o de los que desconecta?

—Por mis años he visto mucho fútbol, pero ahora mi situación personal con familia y dos hijas ha cambiado en este sentido. En los pisos en los que solemos vivir los futbolistas que estamos fuera de nuestra casa solo hay una televisión y en ella ahora se ve más Bob Esponja, Dora La Exploradora y demás que partidos de fútbol.