Salinas, el lateral del Unionistas con alma de pichichi

José Salinas llegó en verano cedido por el Elche. A sus 21 años aterrizaba en una ciudad nueva y con ganas de hacerlo bien, pero sus previsiones se han visto superadas por la realidad. Con seis goles esta temporada es el defensa con más goles en toda la Primera RFEF. “Nunca había tenido una temporada tan goleadora en mi carrera. Siempre he sido de subir mucho y llegar al área contraria, pero no me entraban como ahora. En alguna campaña anterior había hecho dos o tres goles, pero nunca seis como ahora”, describe José Salinas, el lateral derecho del Unionistas, que reconoce que su explosión goleadora le ha venido en la temporada más ‘crucial’ de su carrera.

Su buen rendimiento en el Unionistas le ha servido para renovar por el Elche y ganarse hacer la pretemporada con el primer equipo este verano. “Cuando acabe mi cesión volveré a casa y me han dicho que comenzaré la pretemporada con el primer equipo y después todo se verá. En el fútbol puede pasar de todo. O que me quede o que me cedan...”, admite Salinas.

No obstante, antes de irse tiene claro que quiere jugar el playoff a Segunda. “Cuando vine tenía expectativas altas, pero no me imaginaba que a falta de cinco partidos estaríamos a tres puntos del playoff de ascenso. Lo quiero jugar antes de irme”, apuntala el futbolista del Elche cedido en el Reina Sofía. Salinas confía en entrar en playoff pero avisa de que mañana ante el Tudelano no será un partido fácil. “Están abajo y con problemas de cobro, pero van a salir a morir para luchar por un contrato en otro equipo el año que viene. No será nada fácil”, alerta el lateral goleador del Unionistas.